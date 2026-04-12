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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

A UEFA causa pânico no Barcelona ao anunciar o árbitro do jogo contra o Atlético

Barcelona
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
Espanha

O Barça enfrenta o desafio de superar a maldição francesa

A UEFA causou pânico no Barcelona após revelar o nome do árbitro da partida contra o Atlético de Madrid na segunda mão das quartas de final da Liga dos Campeões.

O Barcelona havia perdido a partida de ida por 2 a 0 no estádio “Camp Nou”, enquanto a partida de volta será disputada no “Riazor Metropolitano” na próxima terça-feira.

De acordo com o site oficial da UEFA, o francês Clément Turpin será o árbitro da próxima partida entre Barcelona e Atlético.

O árbitro francês já apitou cinco partidas do Barcelona em competições europeias, nas quais o Barça conquistou duas vitórias, um empate e sofreu duas derrotas.

No entanto, o que aterroriza os torcedores do Barça é que o Barcelona é eliminado das competições europeias sempre que Turpin apita uma partida do time catalão nas fases eliminatórias.

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Tudo começou no famoso confronto contra a Roma em 2018, quando o Barcelona perdeu por 3 a 0 no Estádio Olímpico e foi eliminado da Liga dos Campeões nas quartas de final.

A má sorte do Barça com Turpin continuou quando ele apitou a derrota do time catalão para o Manchester United por 2 a 1, quando o Barcelona foi eliminado na repescagem para as oitavas de final da Liga Europa.

O pessimismo do Barcelona em relação ao árbitro francês se completou depois que ele apitou a partida do time contra o Inter de Milão na ida das semifinais da Liga dos Campeões na temporada 2024-2025.

Esse confronto terminou empatado em 3 a 3, antes de o Barcelona ser derrotado por 4 a 3 na partida de volta e ser eliminado da Liga dos Campeões naquela temporada.

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