O jogador brasileiro Neymar vive um momento decisivo em seu clube, o Santos, com seu contrato se encerrando no próximo dia 31 de dezembro.

O futuro de Neymar começou a gerar cada vez mais questionamentos, já que não há decisão até o momento sobre sua permanência no Santos.

O jornal Marca noticiou que o Inter Miami, dos Estados Unidos, aparece como um dos destinos que poderiam mudar completamente a etapa final da carreira de Neymar.

De acordo com o site ge, Neymar chegou ao centro de treinamentos do Santos, permaneceu ali por alguns minutos e, em seguida, deixou as instalações sem autorização, sem participar da sessão de recuperação prevista para os jogadores titulares.

Essa atitude provocou uma situação de preocupação dentro do clube brasileiro, ainda que Neymar tenha voltado a participar da sessão de treino seguinte, e o Santos decidiu não aplicar nenhuma punição a ele.

O próprio Neymar havia deixado a porta aberta para a possibilidade de dar continuidade à sua carreira, buscar outro destino ou até mesmo pensar na aposentadoria.

Nesse cenário, o Inter Miami surge como uma opção extremamente atraente, já que Lionel Messi e Luis Suárez já estão lá, e, portanto, a reunião do histórico trio MSN seria possível novamente.

Neymar, Messi e Suárez jogaram juntos no Barcelona entre 2014 e 2017 e formaram uma das linhas de ataque mais inesquecíveis da história recente.

No momento, não há nenhum acordo confirmado entre Neymar e o Inter Miami, e o jogador brasileiro segue vinculado por contrato ao Santos, sendo ele o responsável pela decisão sobre o que deseja fazer na etapa final de sua carreira.