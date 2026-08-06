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A transferência mais cara da história do Real: Diomandé voa para Madri

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O anúncio da contratação do astro marfinense será feito oficialmente na noite desta quinta-feira

Real Madrid e Leipzig chegaram finalmente a um acordo sobre a transferência do astro marfinense Yan Diomande, que prevê sua contratação pela fortaleza do Santiago Bernabéu no atual verão.

O jornal "Marca" informou que todos os detalhes foram finalizados na manhã desta quinta-feira, e que Diomande já está a caminho de Madri para realizar os exames médicos.

O jornal apontou que o Real Madrid pode anunciar oficialmente a transferência nesta quinta-feira, tornando-se a mais cara da história do clube, com um valor de 125 milhões de euros, além de bônus que variam entre 10 e 15 milhões de euros.

Com esta transferência, o Real Madrid terá gasto 55 milhões de euros com Marc Cucurella, 25 milhões de euros com Carlos Espí, e 20 milhões de euros com Denzel Dumfries, além dos 125 milhões de euros pagos pelo jogador marfinense.

Já Ibrahima Konaté e Bernardo Silva chegaram ao clube merengue em duas transferências gratuitas, enquanto o clube obteve lucros com a venda de jogadores próximos aos gastos com contratações, uma vez que a receita total com jogadores da academia de base chegou a 184,5 milhões de euros.

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A "Marca" esclareceu que a contratação de Diomande pelo Real Madrid não deve afetar o futuro das negociações com o brasileiro Vinícius Júnior, cujo contrato termina ao final da próxima temporada, em meio a um grande interesse do Arsenal em contratá-lo.

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