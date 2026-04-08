A torcida do Al-Akhdoud surpreende Ronaldo com uma reação inesperada na partida contra o Al-Nassr

A torcida do Al-Akhdoud decidiu fazer uma surpresa para o português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, durante o confronto entre as duas equipes na Liga Roshen da Arábia Saudita.
O Al-Nassr visita o Al-Akhdoud no próximo sábado, no Estádio Príncipe Hazloul bin Abdulaziz, em Najran, pela 28ª rodada da Liga Roshen.
O jornal saudita “Okaz” informou que a torcida do Al-Akhdoud decidiu gritar o nome de Ronaldo no sétimo minuto da próxima partida.
O jornal explicou que o objetivo da torcida é demonstrar apreço pelo que o astro português tem feito e reconhecer seu grande amor pela Arábia Saudita.
Ronaldo ocupa o terceiro lugar na tabela de artilheiros da Liga Roshen da Arábia Saudita, com 23 gols, três atrás do inglês Ivan Toney e do mexicano Julián Quintonis, estrelas do Al-Ahli e do Al-Qadisiyah, respectivamente.