A "Teoria Coutinho": como vender seu melhor jogador e chegar à final da Champions

Saída do brasileiro parecia que enfraqueceria o Liverpool, mas aconteceu exatamente o oposto

Pode ser que Jürgen Klopp não conheça a Teoria de Ewing, mas ainda assim a atual forma do comprova mais uma vez a validade da hipótese. Essa teoria basicamente versa sobre times que acabam jogando melhor sem sua grande estrela em campo.

Ela remete ao jogador de basquete Patrick Ewing, que foi um astro do New York Knicks nos anos 1990. Entretanto, observou-se que a equipe jogava melhor e alcançava maior sucesso quando Ewing não estava em quadra, a despeito de estar em 11 seleções do ano da NBA.

Quando Philippe Coutinho foi vendido ao , muito se falava que o Liverpool perderia sua força, pois até então tratava-se do melhor jogador do time. Entretanto, o que aconteceu foi exatamente o oposto. Desde a saída do brasileiro, o Barça alcançou as duas finais de que disputou, e fez sua melhor campanha na história da Premier League - terminando em segundo lugar, mas batendo o recorde de pontos do clube.

Há alguns motivos a se destacar para tal guinada dos Reds. O primeiro é que, conforme o próprio Klopp, o time ficou mais imprevisível, pois com Coutinho, todas as bolas acabavam passando por ele e isso facilitava a marcação adversária. Na atual configuração, existe uma variação maior pois Mané, Salah e Firmino também trabalham com intensa movimentação e troca de espaços.

Além disso, o trio citado acima só ganhou força real após a saída do camisa 10. Tanto Mané, quanto Salah, quanto Firmino já estavam no clube quando Coutinho fazia parte do elenco. Porém, a venda do ex- fez com que se consolidasse um dos mais letais trios de ataque da atualidade.

Financeiramente o negócio também foi ótimo para o time inglês. O Barcelona pagou cerca de 145 milhões de euros (aproximadamente R$ 640 milhões) e o transformou no terceiro jogador mais caro da história. Com esse dinheiro recebido, o clube investiu na compra de Van Dijk, Alisson, Fabinho e Shaqiri, que trouxe segurança defensiva e profundidade de elenco no meio e no ataque.

Enquanto luta para se firmar no Barcelona, Coutinho vê de longe o sucesso do Liverpool sem poder fazer parte dele.

Essa é mais uma prova de que, no caso do futebol, a chamada Teoria Ewing pode ser substituída por Teoria Coutinho.