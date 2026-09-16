A tempestade marroquina impõe ao Al-Nassr a pior derrota de sua história

O Al Nassr sofreu uma pesada derrota diante do seu anfitrião, o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, ao ser goleado por 4 a 0, na noite desta terça-feira, no estádio Hazza bin Zayed, na estreia pelo Grupo Oeste da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

Segundo o jornal saudita Al Riyadiah, a derrota representa a maior perda do Al Nassr em sua história de participações na competição desde a sua criação em 2003, igualando o pior resultado que o time havia sofrido anteriormente no torneio, que também terminou por 4 a 0.

Hussein Rahimi abriu o placar a favor do Al Ain aos 25 minutos, antes de o próprio jogador voltar a marcar o segundo gol aos 63 minutos, comemorando os dois tentos ao lado de seu irmão mais velho, Soufiane Rahimi, que dividiu com ele o comando do ataque da equipe emiradense.

A superioridade do Al Ain não parou por aí, pois Soufiane Rahimi acrescentou o terceiro gol aos 72 minutos, antes de o atacante grego reserva Georgios Giakoumakis fechar a goleada dos donos da casa aos 85 minutos.

Com esse resultado, o Al Nassr reviveu as lembranças de sua pior derrota na história de suas participações no torneio, sofrida diante do Al Duhail do Catar, que na época levava o nome de "Lekhwiya", durante a fase de grupos da edição de 2016.

A competição levava o nome de Liga dos Campeões da Ásia antes de entrar na era "de Elite" a partir da temporada 2024-2025, tornando a derrota do Al Nassr para o Al Ain a maior sofrida por ele no torneio sob ambas as denominações.

A equipe da capital também sofreu sua segunda derrota sob o comando de seu treinador australiano Ange Postecoglou, após a primeira derrota ter sido diante do Al Ittihad por 2 a 1, na disputa da Liga Roshn Saudita.

O Al Nassr busca a recuperação na segunda rodada, quando receber o Navbahor, do Uzbequistão, em Riade, enquanto o Al Ain visita o Al Quwa Al Jawiya, do Iraque.

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