A negociação para o retorno do internacional marroquino Achraf Dari ao Wydad registrou reviravoltas surpreendentes nas últimas horas, depois que o desejo do zagueiro do Al Ahly do Egito de voltar ao seu antigo clube esbarrou em um obstáculo financeiro que pode reembaralhar as cartas do negócio, diante da insistência do jogador em receber a totalidade dos seus vencimentos financeiros que ainda tem a receber do clube.

Achraf Dari realizou, na noite da última segunda-feira, uma reunião com os dirigentes do Al Ahly para discutir sua situação e seu futuro com a equipe, mas o jogador recusou-se, durante o encontro, a abrir mão dos seus vencimentos previstos em seu contrato referentes às duas temporadas restantes, cujo valor ultrapassa os dois milhões de dólares.

O site "Le360 Sport" marroquino informou que os dirigentes do Al Ahly decidiram, à luz dessa postura, sondar a opinião do técnico Houcine Ammouta sobre a possibilidade de o zagueiro marroquino permanecer na equipe durante a próxima temporada.

Segundo a mesma fonte, Ammouta recebeu bem a possibilidade de Achraf Dari permanecer no Al Ahly, especialmente diante da melhora de sua condição física e por não ter sofrido nenhuma lesão durante o último período.

O treinador também demonstrou satisfação com o nível apresentado por Dari durante sua breve passagem pelo Kalmar da Suécia, que o ajudou a recuperar seu ritmo competitivo após um período de ausência.

Achraf Dari havia se transferido para o Kalmar por empréstimo durante a última janela de transferências de inverno, antes de retornar às fileiras do Al Ahly após o fim de sua passagem pelo Campeonato Sueco.

Condição ameaça o retorno de Dari ao Wydad

Apesar de Ammouta receber bem sua permanência, a possibilidade de saída de Dari do Al Ahly ainda existe, mas a concretização disso passou a estar vinculada a uma concessão financeira por parte do jogador marroquino.

Segundo as informações que circulam, Dari terá de abrir mão de cerca de metade dos seus vencimentos financeiros que ainda tem a receber do Al Ahly, a fim de encerrar seu vínculo com o clube e permitir sua transferência para seu próximo destino.

Esse desdobramento ganha especial importância diante da existência de um acordo entre Achraf Dari e o Wydad sobre o retorno do jogador às fileiras da equipe marroquina durante a próxima temporada, o que coloca seu futuro diante de uma verdadeira encruzilhada.

Assim, enquanto Dari insiste em receber a totalidade dos seus direitos financeiros, Ammouta recebe bem sua permanência no Al Ahly, ao passo que o Wydad aguarda a definição final e a possibilidade de reaver seu antigo zagueiro.

Dessa forma, o retorno de Achraf Dari ao Wydad passou a depender da resolução do aspecto financeiro com o Al Ahly, num momento em que a insistência do jogador em receber seus vencimentos pode levar à continuidade de sua aventura no clube egípcio durante a próxima temporada.