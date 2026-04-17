A situação está totalmente fora de controle no KKD: o clássico de Brabant foi interrompido devido a protestos fora do estádio

A partida entre o TOP Oss e o FC Den Bosch foi interrompida na noite de sexta-feira, aos 71 minutos de jogo. Torcedores do Den Bosch lançaram fogos de artifício de fora do estádio para dentro do campo durante o clássico de Brabante.

O Den Bosch abriu o placar logo no início da partida. Kevin Monzialo não perdeu a chance de pênalti. Stan Maas ampliou a vantagem logo após o intervalo.

No segundo tempo, o Oss voltou ao jogo. Mauresmo Hinoke e Mart Remans viraram o placar em menos de quinze minutos: 2 a 2.

Poucos instantes depois, tudo deu errado. Fogos de artifício azuis foram lançados de fora do estádio para dentro do campo, e o árbitro de plantão decidiu suspender a partida. Todos os jogadores foram conduzidos para dentro.

As imagens mostram como os torcedores do Oss correram em direção à cerca de onde os fogos foram lançados. Eles pareciam querer se vingar.



