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Kasimpasa SK v Trabzonspor - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

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A situação de Salah? Trabzonspor anuncia escalação diante do Kasımpaşa

Kasimpasa x Trabzonspor
Kasimpasa
Trabzonspor
Campeonato Turco
M. Salah
Turquia
Egito

Fatih Tekke, técnico do Trabzonspor, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto contra o anfitrião Kasımpaşa, na primeira rodada do Campeonato Turco.

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O técnico do Trabzonspor decidiu deixar o novo reforço egípcio Mohamed Salah no banco de reservas, na partida contra o Kasımpaşa, que será apitada pelo árbitro Gorkan Hasova.

Segundo o site Gazete Pencere, o Trabzonspor começará a partida com uma escalação formada por Onana, Savić, Nwakaeme, Pina, Mustafa, Bouchouari, Aral, Malinovskyi, Metehan, Saviolo e Onuachu.

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Já o Kasımpaşa começará a partida com uma escalação composta por Andreas, Aros, Eli, Yesen, Wink, Balderson, Mendes, Diabaté, Murtaza, Goven e Bendizik.

O Galatasaray, atual campeão, havia iniciado sua caminhada no Campeonato Turco com um empate por 2 a 2 contra o Çorum.

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