Fatih Tekke, técnico do Trabzonspor, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto contra o anfitrião Kasımpaşa, na primeira rodada do Campeonato Turco.
O técnico do Trabzonspor decidiu deixar o novo reforço egípcio Mohamed Salah no banco de reservas, na partida contra o Kasımpaşa, que será apitada pelo árbitro Gorkan Hasova.
Segundo o site Gazete Pencere, o Trabzonspor começará a partida com uma escalação formada por Onana, Savić, Nwakaeme, Pina, Mustafa, Bouchouari, Aral, Malinovskyi, Metehan, Saviolo e Onuachu.
Já o Kasımpaşa começará a partida com uma escalação composta por Andreas, Aros, Eli, Yesen, Wink, Balderson, Mendes, Diabaté, Murtaza, Goven e Bendizik.
O Galatasaray, atual campeão, havia iniciado sua caminhada no Campeonato Turco com um empate por 2 a 2 contra o Çorum.