Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1078335920.jpgNurPhoto

Traduzido por

A sétima contratação: o Ahly acerta com o substituto de Belaïli

Mercado da bola
Y. Belammari
Premier League
Petrojet
Al Ahly
T. Mohamed
Marrocos
Egito

O Al Ahly do Egito anunciou, na noite de sábado, a contratação de Tawfik Mohamed, lateral-esquerdo do Pyramids, durante a atual janela de transferências de verão.

O Al Ahly afirmou em comunicado, por meio de suas contas nas redes sociais: "O Al Ahly anuncia a contratação de Tawfik Mohamed, lateral-esquerdo do Pyramids, por 5 temporadas".

O comunicado prosseguiu: "Essam Serag El-Din, presidente do setor de contratações do Al Ahly, concluiu todos os procedimentos financeiros e administrativos, em total coordenação com Wael Gomaa, diretor de futebol".

Tawfik Mohamed vai suprir a ausência do marroquino Youssef Belaili, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho e ficará afastado por um longo período do clube vermelho.

Tawfik Mohamed tornou-se a sétima contratação do Al Ahly neste verão, após as chegadas de Mohsen Beqrar, Sofiane Bendebka, Ali Mahmoud, Oktay Abdullah e Mahmoud Salah, além do retorno de seu ex-jogador Akram Tawfik.

Amistosos de clubes
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Al Ahly crest
Al Ahly
AHL
Premier League
Asyut Petroleum crest
Asyut Petroleum
ASP
Petrojet crest
Petrojet
PET
Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google