O Al Ahly do Egito anunciou, na noite de sábado, a contratação de Tawfik Mohamed, lateral-esquerdo do Pyramids, durante a atual janela de transferências de verão.

O Al Ahly afirmou em comunicado, por meio de suas contas nas redes sociais: "O Al Ahly anuncia a contratação de Tawfik Mohamed, lateral-esquerdo do Pyramids, por 5 temporadas".

O comunicado prosseguiu: "Essam Serag El-Din, presidente do setor de contratações do Al Ahly, concluiu todos os procedimentos financeiros e administrativos, em total coordenação com Wael Gomaa, diretor de futebol".

Tawfik Mohamed vai suprir a ausência do marroquino Youssef Belaili, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho e ficará afastado por um longo período do clube vermelho.

Tawfik Mohamed tornou-se a sétima contratação do Al Ahly neste verão, após as chegadas de Mohsen Beqrar, Sofiane Bendebka, Ali Mahmoud, Oktay Abdullah e Mahmoud Salah, além do retorno de seu ex-jogador Akram Tawfik.