A semana trágica do Real Madrid

Temporada do clube merengue está encerrada após queda na Copa do Rei, Champions League e sem chances de título na Liga

Atravessando uma das piores semanas de sua história, o Real Madrid nunca vai esquecer este final de fevereiro e início de março de 2019.

Tudo começou na quarta-feira passada (27), quando o Barcelona venceu por 3 a 0 em pleno Santiago Bernabéu e eliminou os merengues da Copa do Rei. Três dias depois, as equipes voltaram a campo e, novamente, os comandados de Solari foram derrotados, desta vez por 1 a 0, que tirou qualquer chance de título da La Liga, uma vez que os catalães abriram 12 pontos de vantagem.

Foto: Getty Images

Agora, nesta terça-feira (5), os torcedores viram uma nova eliminação: o Ajax goleou por 4 a 1 e avançou às quartas de final da UCL Uma queda que não acontecia desde 2015, quando a Juventus desclassificou os merengues na semifinal.

Com gritos de "Fora, Florentino", o Real Madrid deixou o Bernabéu não só com a temporada encerrada, como também com alta crise instalada no vestiário, em meio a rumores sobre uma possível demissão de Solari.