O caso do astro do Barcelona, Marc Casadó, tem estado no topo das prioridades do Al-Ahli, da Arábia Saudita, nos últimos dias, depois que o clube se tornou mais aberto a agir para fechar a transferência, coincidindo com a mudança nas circunstâncias que envolvem o futuro do jogador no clube catalão.

Casadó não figurava entre as opções do Al-Ahli durante o período do ex-treinador Matthias Jaissle, mas, com a saída deste último, a postura do clube mudou completamente.

De acordo com o jornalista saudita Khalid Al-Zahrani: "O agente do jogador espanhol Marc Casadó é o português Jorge Mendes. O jogador nunca foi uma opção para o Al-Ahli enquanto Matthias Jaissle estava no comando; o diretor esportivo (do Al-Ahli), Rui Pedro, o ofereceu ao novo treinador e os contatos começaram".

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As chances de saída de Casadó do Barcelona aumentaram após sua exclusão da lista do time em sua última viagem à Itália, ao lado de Roony Bardghji, uma decisão que Hansi Flick esclareceu ter tomado em consulta com a diretoria do clube.

Flick afirmou que definir o futuro de Casadó e Bardghji não foi fácil, destacando que discutiu a situação dos jogadores com eles no fim da temporada e durante o período atual, apontando que as decisões relativas ao futuro deles dizem respeito ao clube e à comissão técnica em conjunto.

Isso ocorre em meio ao interesse saudita no jogador, já que o Al-Hilal havia entrado antes na disputa pela transferência, antes de o Al-Ahli agir para sondar a possibilidade de contratá-lo, segundo o que relatou o jornalista Sacha Tavolieri, anteriormente.

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