A transferência de Givairo Read para a Roma parece estar cada vez mais por um fio, informa Gianluca Di Marzio, da Sky Sport. Segundo o jornalista italiano especializado em transferências, os romanos já voltaram sua atenção para uma alternativa.

"Os rotterdamenses negociam com a faca entre os dentes. Por isso, as conversas chegaram a um impasse na noite de segunda-feira", escreveu a Voetbal International anteriormente. "A Roma não parece disposta a ir muito além disso. Por isso, resta esperar para ver se as duas partes vão se aproximar nos próximos dias."

"Há pouco otimismo em relação à transferência de Read para a Roma", informa Di Marzio. O clube italiano de fato teria feito uma segunda proposta e, no momento, aguarda uma resposta do Feyenoord.

"Os empresários do jogador, que já manifestou sua preferência pela Roma, vão tentar levar o Feyenoord a reduzir o valor pedido. Ainda assim, dentro do clube italiano há pouca confiança em um desfecho positivo", escreve Di Marzio.

Por causa do alto valor pedido pelo Feyenoord, a Roma parece recorrer a uma alternativa, informam Di Marzio e Matteo Moretto, do Marca. O técnico Gian Piero Gasperini é admirador de Nahuel Molina e quer adicionar o argentino ao seu elenco caso a chegada de Read não se mostre viável.

I Giallorossi querem poder mudar rapidamente para um jogador que atenda aos desejos do treinador italiano. Segundo relatos, a Roma já apresentou uma oferta de cerca de quinze milhões, incluindo bônus, ao Atlético de Madrid. Gasperini já havia tentado levar o lateral-direito para a Atalanta anteriormente.

Segundo Di Marzio e Moretto, as próximas horas serão cruciais para a Roma. Se o Feyenoord não estiver disposto a reduzir o valor pedido por Read, os romanos tentarão chegar rapidamente a um acordo definitivo pela contratação de Molina.