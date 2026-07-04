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Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions EliteGetty Images Sport
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A revolução do Al-Ahly continua... Ivan Tony está prestes a sair!

I. Toney
Al-Ahli
R. Mahrez
F. Kessie
England
Arábia Saudita
Argélia
Costa do Marfim

Será que o astro inglês vai embora?

O jornalista Khaled Al-Shneif revelou uma grande surpresa sobre a possível saída do astro inglês Ivan Tony, atacante do Al-Ahli da Arábia Saudita, durante a janela de transferências de verão.

O Al-Ahli já havia se desfeito do argelino Riyad Mahrez, poucos dias após a saída do marfinense Frank Kessié, ao término de seu contrato.

Leia também... Oficial... O Al-Ahli do Saudi vai contra a vontade de sua torcida e anuncia a saída de Mahrez

Al-Shneif afirmou, em declarações ao programa “Dorina Ghir”: “Não descarto a saída de Tony do Al-Ahli durante este verão”.

E acrescentou: “A tendência atual da comissão técnica e do treinador é apostar em jogadores velozes, e essa é a razão por trás da saída de Mahrez e Kessié”.

E concluiu: “É possível que vejamos Tony fora do Al-Ahli, e a decisão cabe, em primeiro lugar, ao técnico alemão”.


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