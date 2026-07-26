O Al-Hilal continuou a sua atividade no mercado de transferências de verão, depois de se ter aproximado de fechar um novo negócio, no âmbito do plano da direção para preparar a equipa da melhor forma possível antes do arranque das competições da temporada 2026-2027, à luz do desejo do treinador italiano Simone Inzaghi de construir uma equipa capaz de lutar por todos os títulos.

O Al-Hilal já havia reforçado o seu plantel durante o mercato em curso com a contratação do neerlandês Cyrus Smarville, além da integração de Mohammed Al-Sarnoukh e Nawaf Al-Habashi, antes de se movimentar para resolver um novo dossiê que representa uma prioridade técnica para a equipa técnica, nomeadamente a posição de lateral-direito, após o português João Cancelo estar perto de deixar a equipa.

Segundo os relatos, o Al-Hilal conseguiu chegar a um acordo para a contratação de Mohammed Maharzi, lateral do Al-Taawoun, aproximando-se assim de compensar a saída de Cancelo com um jogador nacional considerado um dos nomes mais destacados na sua posição na Roshn League, sobretudo depois dos níveis notáveis que apresentou nas últimas temporadas.

O Al-Hilal não era o único interessado em garantir os serviços de Maharzi, já que o Al-Qadsiah entrou em negociações sérias com o jogador durante o período recente, antes de o "Za'eem" conseguir virar a balança e arrebatar o negócio, confirmando a sua continuidade em movimentar-se com força no mercato para resolver os seus objetivos antes dos rivais.

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Inzaghi considera que reforçar a posição de lateral-direito representa um passo necessário para aplicar as suas ideias táticas, que dependem em grande medida da atividade nas alas, seja na construção do jogo ou no apoio ofensivo, o que levou a direção a movimentar-se rapidamente para encerrar este dossiê antes do início da temporada.

Ao fechar o negócio de Maharzi, o Al-Hilal terá satisfeito mais um dos pedidos de Inzaghi, enquanto as atenções se voltam agora para completar as restantes necessidades da equipa, uma vez que a direção continua a trabalhar na contratação de um extremo estrangeiro e de um novo avançado, de modo a fechar o dossiê das transferências de forma ideal e entrar na próxima temporada com um plantel mais completo.