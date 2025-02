A regra é clara: um time bem protegido evita sustos e fica mais perto da vitória

A construção das jogadas precisa ser bem pensada, com equilíbrio e apoio de todos os jogadores, cada um na sua função

Se tem uma coisa que todo torcedor sabe é a necessidade de ter um bom sistema defensivo em seu time. A proteção no campo evita arrepios quando o adversário pressiona ao ir para o ataque tentando estufar as redes. Um bom ataque ganha jogos, mas uma boa defesa ganha campeonatos.

Afinal, quem não gosta de ver seu time controlando o jogo? Deixando o adversário na roda, mantendo um forte sistema de marcação e fazendo com o que o goleiro quase não precise trabalhar.

Para ter uma boa proteção toda a equipe precisa colaborar. Começa com o atacante que pressiona a saída de bola adversária, passa pelos meio-campistas chegando nos desarmes e tem na linha de zaga a última barreira antes do goleiro.

É isso que Sensodyne, a marca número 1 do mundo para sensibilidade dentária1, traz em seu novo craque: Sensodyne Clinical Repair. Assim como um bom defensor protege seu time, esse lançamento foi feito para proteger os seus dentes contra a sensibilidade com a melhor tecnologia para dentes sensíveis2.

Todo torcedor sabe que um time só brilha quando tem defesa sólida e ataque afiado. A construção das jogadas precisa ser bem pensada, com equilíbrio e apoio de todos os jogadores, cada um na sua função.

Com Sensodyne Clinical Repair, você tem defesa forte e ataque eficiente: Clinicamente comprovado para proporcionar alívio duradouro da sensibilidade e ajuda a prevenir o retorno da dor3. A ativação é imediata4, assim como um time que não entra em campo "desligado", já que qualquer vacilo pode resultar em gol do adversário

Por isso, para desfrutar do jogo e ficar mais perto da vitória, pense em escalar a marca número 1 no mundo. Afinal, você pode cuidar da sua sensibilidade para viver cada momento intensamente. Com Sensodyne Clinical Repair, sua saúde está sempre escalada para brilhar.

