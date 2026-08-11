O Atlético de Madrid está perto de concluir uma de suas contratações mais importantes na atual janela de transferências de verão, depois que suas negociações com o Tottenham Hotspur pela contratação do zagueiro argentino Cristian Romero chegaram às etapas finais.

O jornalista Pedro Fullana revelou no programa "El Larguero" que o negócio surgiu a pedido direto do técnico Diego Simeone, que insistiu em reforçar sua linha defensiva com seu compatriota Romero para recuperar a solidez defensiva que faltou à equipe na temporada passada.

Apesar da hesitação que dominou as negociações por parte do clube londrino nas últimas semanas, as últimas horas registraram um grande avanço, com os Rojiblancos confiantes em sua capacidade de fechar o negócio por menos de 40 milhões de euros nos próximos dias.

O Atlético busca garantir a liquidez necessária por meio das vendas previstas, já que o clube espera obter cerca de 20 milhões de euros com a venda de Nahuel Molina e o mesmo valor com Matteo Ruggeri, além de 10 milhões de euros com a venda de Thiago Almada ao River Plate.

Por sua vez, Romero está fazendo o máximo esforço para facilitar sua transferência à capital espanhola, tendo demonstrado um desejo claro de vestir a camisa vermelha e branca na próxima temporada, e recusou considerar quaisquer outras propostas à espera de um acordo entre os dois clubes.