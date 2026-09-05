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A reação de Dembélé à surpresa de Enrique

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Relatório revela a natureza da relação entre o treinador e o astro do Paris Saint-Germain

Relatos franceses revelaram a reação do atacante do Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, depois que o treinador Luis Enrique o deixou fora do time titular na partida de ontem contra o Monaco.

O Paris Saint-Germain perdeu para o Monaco por dois gols a um, na terceira rodada do Campeonato Francês, na sexta-feira, ficando na décima terceira posição, com dois pontos.

O site Goal noticiou, com base no jornal francês L'Équipe, que Ousmane Dembélé se surpreendeu com a decisão de Enrique, sendo colocado como reserva aos 68 minutos, mas não conseguiu fazer a diferença no resultado. 

O L'Équipe acrescentou que as fontes revelaram que Dembélé esperava começar como titular após ter recebido um descanso longe da concentração do time, o que o fez se surpreender com a decisão, mas sua relação com o treinador espanhol permaneceu boa, sem qualquer tensão. 

Por sua vez, Luis Enrique justificou sua decisão em conversa com o canal francês Canal Plus, afirmando que ela faz parte da gestão da carga do jogador após um início de temporada sobrecarregado, dizendo: "Com cada jogador as circunstâncias são diferentes. Ousmane fez um esforço na Supercopa da Europa e na Supercopa da França, e depois disso teve um pouco de descanso". 

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O treinador espanhol acrescentou: "Diante do Monaco jogou 20 ou 25 minutos com um nível muito bom, e agora começamos a aumentar os tempos de jogo, e vamos continuar assim nas próximas partidas". 

O foco do Saint-Germain se volta para a Liga dos Campeões da Europa, onde se prepara para enfrentar o Slovan Bratislava na quarta-feira, e espera-se que Dembélé retorne ao time titular após o descanso que teve.

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