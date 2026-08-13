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Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

A quarta cartada: Neom aprofunda as feridas no coração do Al-Ittihad

Mercado da bola
Al-Ittihad
Neom SC
F. Al-Ghamdi
Arábia Saudita

O que os "Tigres" farão na nova temporada?

O NEOM aprofundou a ferida no coração do Al-Ittihad na Liga Roshn Saudita, após contratar um novo jogador da equipe durante a atual janela de transferências de verão.

O clube NEOM anunciou, na última quarta-feira, a contratação de Faisal Al-Ghamdi, meio-campista do Al-Ittihad, por empréstimo até o fim da próxima temporada.

Al-Ghamdi deixa o Al-Ittihad após uma única temporada, na qual disputou 20 partidas, marcando um único gol e dando outras duas assistências.

O jogador de 25 anos será o quarto atleta que o Al-Ittihad perde no meio-campo antes do início da nova temporada, o que aprofunda a crise do clube nessa posição, diante do déficit numérico no setor.

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O clube saudita havia perdido o brasileiro Fabinho, que deixou a equipe após o fim de seu contrato, e o malinês Mamadou Doumbia, que sofre de uma longa lesão desde a última temporada, além de Hamed Al-Ghamdi, que rompeu o ligamento cruzado durante a pré-temporada.

Em contrapartida, o Al-Ittihad contratou o meio-campista senegalês Dion Lopy, do Almería, da Espanha, e Rakan Al-Kaabi, do Al-Feiha, além de promover Farha Al-Shamrani para atuar com a equipe principal.

O Al-Ittihad inicia sua caminhada na Liga Roshn Saudita depois de amanhã, no sábado, quando enfrenta o Al-Khaleej, na primeira rodada da competição.

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