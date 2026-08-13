Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Aston Villa Training Session and Press Conference - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

A qualidade dele é impressionante: Emery escolhe seu favorito para a Bola de Ouro

Bola de Ouro
PSG x Aston Villa
PSG
Aston Villa
Super Copa da UEFA
U. Emery
K. Kvaratskhelia
França
England
Áustria
Espanha
Geórgia

Aston Villa perdeu a Supercopa da Europa

Unai Emery, treinador do Aston Villa, apontou o vencedor da Bola de Ouro 2026, logo após a partida da Supercopa da Europa.

O Paris Saint-Germain conquistou o título da Supercopa da Europa, na noite de ontem, após vencer o Aston Villa por dois gols a um, no estádio Red Bull Arena, em Salzburgo, na Áustria.

  Depois da partida, Unai Emery declarou que o astro do Paris Saint-Germain é o principal candidato a vencer a Bola de Ouro.

O treinador espanhol demonstrou sua admiração pela atuação do ponta georgiano Khvicha Kvaratskhelia, que abriu o placar aos 20 minutos.

 Emery disse na coletiva de imprensa: "Kvaratskhelia é o candidato mais destacado a vencer a Bola de Ouro, na minha opinião. É um jogador incrível".

Amistosos de clubes
Borussia Mönchengladbach crest
Borussia Mönchengladbach
BMG
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Supercopa da França
Lens crest
Lens
RCL
PSG crest
PSG
PSG

 O treinador do Aston Villa ressaltou a capacidade do jogador de fazer a diferença apesar do esquema tático montado para conter o seu perigo, afirmando: "Tentamos pará-lo, mas a qualidade que ele demonstrou foi impressionante".

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google