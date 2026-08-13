A qualidade dele é impressionante: Emery escolhe seu favorito para a Bola de Ouro

Unai Emery, treinador do Aston Villa, apontou o vencedor da Bola de Ouro 2026, logo após a partida da Supercopa da Europa.
O Paris Saint-Germain conquistou o título da Supercopa da Europa, na noite de ontem, após vencer o Aston Villa por dois gols a um, no estádio Red Bull Arena, em Salzburgo, na Áustria.
Depois da partida, Unai Emery declarou que o astro do Paris Saint-Germain é o principal candidato a vencer a Bola de Ouro.
O treinador espanhol demonstrou sua admiração pela atuação do ponta georgiano Khvicha Kvaratskhelia, que abriu o placar aos 20 minutos.
Emery disse na coletiva de imprensa: "Kvaratskhelia é o candidato mais destacado a vencer a Bola de Ouro, na minha opinião. É um jogador incrível".
O treinador do Aston Villa ressaltou a capacidade do jogador de fazer a diferença apesar do esquema tático montado para conter o seu perigo, afirmando: "Tentamos pará-lo, mas a qualidade que ele demonstrou foi impressionante".