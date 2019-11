A próxima meta de Messi: ser o melhor driblador de La Liga

Vencedor em qualquer prêmio imaginável, Lionel Messi agora tem outro foco em mente: ser o melhor driblador da competição

Grandes esportistas nunca param de evoluir. É assim no atletismo, no basquete, no tênis, em qualquer esporte. No futebol, não é diferente. Mesmo após Lionel Messi ter chegado ao topo do mundo várias vezes, o megacraque ainda encontra meios de se desafiar: agora, ele quer se tornar o melhor driblador da .

É claro que estamos falando de números, já que Messi já é o melhor driblador da La Liga faz algum tempo. Em apenas sete jogos, o argentino já está liderando ou na briga em todas as estatísticas do campeonato espanhol, uma arrancada impressionante.

Com 30 dribles com sucesso em 540 minutos, Messi está nove atrás de Denis Suárez (1006 minutos) e Nabil Fekir (916 minutos), os dois com 39. Com muito tempo em campo a menos, a tendência é que o argentino consiga alcançar os rivais, se conseguir parar de sofrer com lesões.

Não é só nos dribles que Messi está chegando perto de alcançar a competição: o argentino já se transformou no vice-artilheiro da La Liga, com oito gols, apenas um tento a menos do que Karim Benzema, que tem quatro partidas a mais.

Os sinais já estão aí: Lionel Messi vem pra mais uma temporada memorável. O talento do segundo melhor jogador do mundo para a Goal 50 de 2019 parece não ter fim, e o , impulsionado pelas atuações do argentino, deve brigar por tudo nesta temporada.