A pressão do tempo estraga a estreia de Martinelli pelo Al-Hilal

Está confirmada a ausência do brasileiro Gabriel Martinelli, ponta do Arsenal, da Inglaterra, em sua primeira aparição com a camisa do Al Hilal no confronto contra o Al Ahli, no clássico adiado da terceira rodada da Roshn Saudi League, marcado para a noite de terça-feira no estádio Kingdom Arena.

De acordo com o jornal saudita " Arriyadiyah ", Martinelli ficou fora dos planos do italiano Simone Inzaghi devido ao curto prazo disponível para que a diretoria do Al Hilal concluísse os trâmites de seu registro oficial antes da partida, apesar de o negócio já estar fechado e de todos os detalhes terem sido acertados com o jogador e seu clube inglês.

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O Al Hilal havia concluído seu acordo com o Arsenal e com Martinelli sobre a transferência do ponta brasileiro para as fileiras do "Chefe" durante a atual janela de transferências de verão, em uma das principais contratações realizadas pelo clube, mas o fator tempo impediu a possibilidade de contar com seus serviços no aguardado clássico.

Espera-se que Martinelli chegue à capital saudita, Riade, nos próximos dois dias, quando deverá passar por exames médicos como preparação para a conclusão dos trâmites finais de sua transferência, antes de ficar oficialmente à disposição do técnico Inzaghi nas próximas partidas.

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O ponta brasileiro tem grande experiência no Arsenal, depois de se juntar ao clube londrino em janeiro de 2019, vindo do Ituano, do Brasil, e conseguiu gradualmente se firmar entre as opções ofensivas titulares, graças à sua velocidade e à sua capacidade de penetração e de se movimentar da ponta para o meio.

O contrato de Martinelli com o Arsenal se estende até o verão de 2027, mas o Al Hilal conseguiu fechar a contratação a seu favor durante o mercado atual, para que o jogador inicie uma nova etapa em sua carreira na Roshn Saudi League, em meio a grandes esperanças de que represente um forte reforço ofensivo ao lado dos nomes que o clube contratou durante o verão.

Apesar de a torcida do Al Hilal aguardar ver Martinelli pela primeira vez diante do Al Ahli, o curto prazo pôs um limite temporário a essas expectativas, adiando a esperada aparição para uma partida posterior, após a conclusão dos exames médicos e do registro oficial, enquanto a torcida do "Chefe" se prepara para ver sua mais nova arma ofensiva dentro de campo na primeira oportunidade possível.