A preocupação começou a tomar conta dos torcedores do Raja e do Wydad, depois que as duas equipes foram incapazes de apresentar a imagem que os fãs esperavam durante seus últimos amistosos, diante de resultados e de um desempenho que abrem espaço para diversos pontos de interrogação sobre o nível de preparo dos dois gigantes do futebol marroquino para encarar a nova temporada.

E não foram apenas os resultados a fonte de preocupação para os torcedores das duas equipes, mas o próprio nível apresentado por cada uma delas durante esses testes preparatórios aumentou a intensidade dos questionamentos, especialmente com a aproximação do início das competições oficiais e o crescimento do teto das ambições entre os torcedores dos dois clubes.

O Raja sofreu, neste domingo, uma derrota diante do Wydad Temara por um a zero, em um amistoso no qual a equipe não conseguiu alcançar o resultado que sua torcida almejava.

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Essa derrota vem para acrescentar mais pontos de interrogação sobre o nível de preparo do Raja, depois que a torcida alimentava a esperança de ver um grupo mais entrosado e equilibrado, capaz de entrar na nova temporada com uma cara diferente e ambições à altura do prestígio do clube e das expectativas de seus torcedores.

A derrota em si não parece ser o que gera preocupação no entorno da equipe, sobretudo porque os amistosos continuam sendo uma oportunidade para os treinadores testarem os jogadores, experimentarem mais de uma opção tática e avaliarem o preparo dos atletas antes do início das competições oficiais; ainda assim, a imagem geral apresentada pela equipe impõe mais trabalho no período que se aproxima.

Por sua vez, o Wydad não estava em melhor situação, depois de sofrer, no último sábado, uma derrota diante do Hassania Agadir por um a zero, em um amistoso disputado na cidade de Agadir, com a equipe vermelha também dando indícios que não convenceram plenamente sua torcida.

Receios compartilhados de repetição do cenário

A derrota veio para abrir espaço a novos questionamentos sobre o nível a que o Wydad chegou após uma série de testes preparatórios, e sobre a capacidade do grupo atual de atingir o preparo exigido antes de encarar a nova temporada.

E, embora o caráter amistoso dessas partidas torne os resultados menos importantes do que a experiência e o teste de opções, os torcedores do Wydad, assim como os do Raja, observam os pequenos detalhes no desempenho da equipe, em busca de indícios que lhes deem confiança antes do início das partidas oficiais.

Segundo o que noticiou o site "El Botola" marroquino, esses testes revelam, por outro lado, a necessidade de o Raja e o Wydad continuarem a trabalhar na composição de seus elencos, sobretudo porque algumas posições parecem carecer de reforço com atletas capazes de agregar e de elevar o nível de competição interna no grupo.

Os torcedores das duas equipes parecem diante de um temor comum, que é o de que as observações surgidas nos amistosos de preparação se transformem em problemas reais no início da temporada, especialmente porque a margem de erro será estreita quando as competições oficiais começarem, e as duas equipes não terão o luxo de tempo suficiente para corrigir as falhas.

O mercado de transferências sob os holofotes

Com a aproximação do fim da janela de transferências, as atenções se voltam para os escritórios do Raja e do Wydad, à espera de saber se os dirigentes responderão aos indícios revelados pelos amistosos, reforçando os elencos das duas equipes com novas contratações, ou se a composição atual será a adotada para disputar uma nova temporada que traz consigo grandes ambições.

As duas equipes precisam aproveitar da melhor forma o período restante de preparação, seja corrigindo as falhas que apareceram nos amistosos, seja dando aos novos jogadores mais tempo para se entrosar com o grupo, seja se movimentando no mercado de transferências para preencher as posições que precisam de reforço.

Ainda assim, os amistosos continuam sendo insuficientes para emitir um julgamento definitivo sobre o nível do Raja e do Wydad ou para determinar a capacidade de ambos de competir durante a nova temporada, já que a natureza das partidas de preparação difere dos confrontos oficiais, e os treinadores costumam aproveitá-las para testar o maior número possível de jogadores e esquemas.

Mas o que as duas equipes mostraram até agora exige que se leve a sério, sobretudo porque os torcedores dos dois clubes não esperam apenas a participação, mas anseiam por ver duas equipes capazes de enfrentar os rivais, de competir com força pelos títulos e de voltar aos pódios de premiação.

E entre o desejo da torcida de ver duas equipes mais preparadas e a necessidade dos treinadores de mais tempo para organizar as coisas, o Raja e o Wydad estarão diante de uma corrida contra o tempo para corrigir o que for possível antes que comecem as partidas oficiais; e, então, não haverá muito espaço para desculpas nem uma margem ampla para remediar os erros.