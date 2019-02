"A Premier League é muito interessante", admite Gotze

À véspera de encarar o Tottenham na UCL, o meia alemão exaltou a qualidade do adversário desta quarta-feira (13)

Nesta quarta-feira (13), o Borussia Dortmund visita o Tottenham no jogo de ida das oitavas de final da Champions League, com Mario Gotze classificando a Premier League como "muito atraente" em meio a rumores sobre uma possível transferência para a Inglaterra.

Em entrevista à Goal e Dazn, o meia alemão falou sobre as diferenças entre a Bundesliga e Inglaterra, e exaltou a qualidade dos Spurs.

"Eu só posso julgar a partir de uma perspectiva da Bundesliga, já que joguei apenas na Alemanha até agora. Então, nesse sentido, é difícil fazer comparações. Como outsider, devo dizer que a Premier League é uma liga muito atraente. Na Inglaterra, existem cinco, seis, sete grandes clubes e você nunca pode ter certeza de quem vencerá o título no final. É muito emocionante", apontou.



Foto: Getty Images

"O Tottenham é muito forte e tem um ótimo projeto. Pochettino existe há muito tempo, eles têm jogadores de grande qualidade que estão lá há muito tempo também. Jogamos contra o Spurs na fase de grupos da Champions no ano passado e perdemos os dois jogos. Sabemos quão importante é a partida para nós e quão bons são os nossos adversários. Certamente será um confronto interessante", completou.

Com desfalques importantes, o Dortmund não terá o capitão Marco Reus, enquanto o Tottenham não conta com Harry Kane e Dele Alli. E na visão de Gotze, as ausências podem ser determinantes.

"Kane traz enorme qualidade. Ele é extremamente importante para a equipe. Historicamente, eu sei que esses jogos são geralmente decididos em pequenas margens. As lesões deles podem ser uma pequena vantagem para nós, mas no geral ainda serão dois jogos difíceis", concluiu.

O duelo entre Tottenham e Dortmund estão marcado para quarta-feira (13), às 18h (de Brasília).