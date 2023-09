A pizza bizarra de Lionel Messi em Miami: "A pior que já vi"

Após seus compromissos na data FIFA com a Argentina, Messi é criticado pela escolha do sabor da pizza

Messi retorna ao Inter Miami

Criticado pela escolha da pizza

Provavelmente não jogará na próxima rodada da MLS

O QUE ACONTECEU?

Parece que o sete vezes vencedor da Bola de Ouro estará ausente do confronto fora de casa do Inter Miami contra o Atlanta United no Mercedes-Benz Stadium. Os rumores surgiram depois que Messi postou em seu Instagram, uma foto de uma pizza com aparência bastante duvidoso da Bancheros Miami. O argentino está sendo criticado pelos fãs por sua escolha de jantar.

"Messi acabou de postar a pior pizza que já vi em toda minha vida..."

"Cara, ele está comendo a pizza com aparência mais saudável de todas. Será que tem queijo?"

A GRANDE FOTO:

O vencedor da Copa do Mundo teve alguns meses muito intensos até agora, ajudando o Miami a vencer a Leagues Cup e também levando-os à final da US Open Cup. Messi acumulou 16 contribuições para gols em 11 jogos.

O QUE VEM A SEGUIR?

Miami irá encarar o Atlanta United no Mercedes-Benz Stadium neste sábado (16), e tudo aparenta que Messi não será relacionado.