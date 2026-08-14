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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

A partida contra o Al-Faisaly não é a última: Malcom choca o Al-Hilal com nova decisão

Al Hilal x Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Campeonato Saudita
Malcom
Arábia Saudita
Brasil

O ponta brasileiro vai deixar o clube?

O brasileiro Malcom, ponta do Al-Hilal, surpreendeu a diretoria do clube com uma nova decisão, antes da disputa da primeira partida da equipe no Campeonato Saudita contra o Al-Faisaly.

O Al-Hilal enfrentou o Al-Faisaly, recém-promovido ao Campeonato Saudita, na noite de sexta-feira, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riade, na primeira rodada da competição.

Antes do apito inicial, Faisal Al-Maluqi, repórter dos canais "Thmanyah", que transmitem o Campeonato Saudita, afirmou que a partida contra o Al-Faisaly não será a última que Malcom disputará pelo Al-Hilal antes de sua saída.

Al-Maluqi esclareceu que o desejo de Malcom é permanecer no Al-Hilal até o fim de seu contrato, no encerramento desta temporada, e até renová-lo por um período adicional, sem deixar o elenco.

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Isso ocorre no momento em que relatos da imprensa confirmaram o desejo do "Chefe" de se desfazer de Malcom e contratar um novo jogador estrangeiro para a posição de ponta.

O nome do ponta brasileiro já foi ligado a uma transferência para o clube Al-Diriyah durante a atual janela de transferências de verão, além de alguns clubes brasileiros, cataris e emiradenses terem demonstrado interesse em contar com seus serviços, sem que nada tenha sido definido em definitivo.

Vale lembrar que Malcom chegou ao Al-Hilal no verão de 2023, vindo do Zenit, da Rússia, e liderou a equipe à conquista de 5 títulos: o Campeonato Saudita, dois títulos da Copa do Rei e outros dois da Supercopa Saudita.

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