A paciência de Santos é "arma" do goleiro para agarrar chance na Seleção

Destaque do Athlético-PR, arqueiro ganha esperada chance na Canarinho e reencontra ex-companheiro de clube

Na , o técnico Tite vive o momento de "experimentar". De olho na de 2022, o treinador busca opções e tem dado oportunidade para alguns atletas. Entre nomes que entram e saí, , goleiro do Athlético-PR ganhou a primeira oportunidade e fará parte do grupo que encara e , pela rodada dupla do Global Tour do mês de outubro.

Em grande fase no Furacão, onde foi peça importante no título da de 2018 e na deste ano, o goleiro vinha sendo observado de perto pela comissão técnica há um tempo, mas por conta do calendário, a chance só apareceu agora. Aos 29 anos, o "novato" que saiu do interior do Nordeste brasileiro está pronto para "agarrar" a oportunidade.

"Um goleiro seguro, discreto e que joga muito bem com os pés", foi assim que Tite o descreveu para o presidente da CBF, Rogério Cablo, e é assim que os torcedores do Athlético-PR enxergam o arqueiro que completou mais de 150 jogos pelo time paranaense.

Na Seleção, a concorrência será grande, mas antes de pensar nisso, o goleiro vai lutar para se manter nas convocações. A paciência é uma de suas grandes virtudes, foi assim que conquistou espaço no Furacão. Ele chegou no CT do Caju em abril de 2018, aos 18 anos de idade.

De lá para cá se desenvolveu bastante, mas não deixou de ser tímido. No entanto, mesmo mais "calado", quando fala é muito respeitado pelo grupo e tem boa habilidade de observação. Foram oito temporadas como profissional até se tornar titular da equipe, o que aconteceu após a saída de Weverton, hoje no .

O ex-companheiro, inclusive, será "rival" de Santos por uma vaga no elenco da Seleção. Campeão olímpico, Weverton também briga para se manter entre os convocados de Tite e estará presente nos jogos contra Senegal e Nigéria.