A noite dos reservas: Manchester City atropela o Norwich com goleada por 5 a 0

Em uma noite que se transformou em uma demonstração de força, o Manchester City atropelou o seu visitante Norwich City por 5 a 0 pela Copa da Liga Inglesa, com os reservas assinando uma noite que a torcida dos Citizens não vai esquecer.

Não foi apenas uma partida da terceira fase da Copa da Liga, mas sim um comunicado oficial do Manchester City ao futebol inglês: este time não tem apenas um elenco, mas sim dois exércitos de estrelas.

E com esta vitória ampla, o Manchester City marcou um encontro de fogo com o Brighton nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, em um duelo aguardado que será realizado no fim do próximo mês de outubro, com o atual campeão confirmando que segue firme na campanha em defesa do seu título.

Primeiro tempo: cerco completo e faísca brasileira

Maresca entrou no confronto com uma escalação que teve mudanças radicais, dando a oportunidade aos jovens e aos reservas, mas a filosofia não mudou.

Desde o primeiro segundo, os Citizens impuseram um cerco sufocante, com posse de bola que chegou a 72% e uma constante circulação da bola nas proximidades do último terço, em uma tentativa desesperada de decifrar a defesa fechada do Norwich comandada por Harry Darling e Bruno Alves, que conseguiram afastar dezenas de cruzamentos.

E a chave da solução esteve na inteligência de Rayan Cherki, que recuou como um falso nove para ligar o meio-campo comandado por Mateo Kovacic e criar uma superioridade numérica que confundiu a dupla de zaga.

E apesar da resistência do Norwich e da sua tímida tentativa de sair das suas zonas, o alerta de Abdukodir Khusanov e Vitor Reis cortou todos os caminhos.

Então chegou o momento que a torcida esperava; o primeiro gol de Floyd Samba aos 29 minutos não foi um gol comum. Após uma bela jogada técnica, ele se encontrou sozinho dentro da área, não hesitou, disparou um chute forte impossível de defender que balançou as redes anunciando o 1 a 0 e o início de uma nova lenda.

O gol libertou totalmente o City e, poucos minutos depois, veio o segundo gol por intermédio de Rayan Cherki (32), que transformou o domínio em segundo gol, encerrando o primeiro tempo com vantagem de dois gols a zero e posse de bola que chegou a 70%, em um tempo que foi de um lado só.

Segundo tempo: a confirmação de que o futuro chegou

Com o início do segundo tempo, Maresca fez a sua primeira substituição com a entrada de Rayan McKaidou no lugar de Cherki, enquanto o Norwich tentou se reativar com a entrada de Paris Maghoma no lugar de Baba Amadou Diallo, mas o resultado foi inverso.

O City voltou mais faminto e, em um lance que confirma o grande entrosamento entre os novos talentos, Ayoub Bouaddi deu um passe de seda por trás da defesa, no qual Alan (48) arrancou como uma flecha e marcou o seu segundo gol e o terceiro do seu time, 3 a 0, assinando um doblete histórico na sua primeira noite e confirmando que os 30 milhões de euros foram apenas um negócio de roubo.

E Floyd Samba não quis sair das sombras; ele também quis deixar a sua segunda marca aos 54 minutos e, após um belo trabalho de Rayan Aït-Nouri pela faixa esquerda, Samba recebeu um cruzamento preciso e o converteu nas redes, marcando o seu segundo gol na partida e o quarto do City, 4 a 0, transformando a partida em um festival de gols.

Uma goleada completa, rede sem ser vazada e novos nomes batendo com força à porta do brilho. O City não vence apenas a Copa da Liga, mas envia uma mensagem clara a todos os concorrentes da Premier League: mesmo quando Maresca poupa as suas grandes estrelas, ele tem uma nova geração capaz de devorar qualquer adversário.

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E aos 90 minutos veio o fecho de ouro com a assinatura do reserva de ouro Rayan McKaidou, que entrou no segundo tempo no lugar de Rayan Cherki para confirmar a profundidade dos talentos do City.

O quinto gol veio após uma bela jogada coletiva, uma infiltração pelo lado direito e um cruzamento preciso, que McKaidou emendou com um chute forte que balançou as redes, anunciando-se com força e deixando a sua marca na noite de festival, elevando o resultado a um histórico 5 a 0 digno do atual campeão e confirmando que o esquadrão de Enzo Maresca não conhece piedade até os últimos segundos.