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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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A noite dos recordes: o Al-Hilal escreve a história diante do Al-Taawoun

Al-Taawoun x Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

O Zamalek faz história

O Al-Hilal escreveu um novo capítulo na história de seus confrontos com o Al-Taawoun, após conquistar uma vitória arrasadora pelo placar de 6 a 0, na partida que reuniu as duas equipes pela sétima rodada da Liga Roshan Saudita, deixando o líder para trás uma série de números marcantes.

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De acordo com a rede "Opta", especializada em estatísticas de futebol, o Al-Hilal marcou pela primeira vez 6 gols contra o Al-Taawoun em uma única partida na liga profissional, um número que reflete a dimensão da superioridade ofensiva demonstrada pela equipe durante o confronto.

E o contraste não parou na goleada por 6 a 0, já que a Opta revelou que o Al-Hilal marcou nesta partida mais gols do que o total do que havia conquistado nos últimos 3 confrontos anteriores contra o Al-Taawoun somados, transformando a noite da sétima rodada em uma das partidas mais empolgantes ofensivamente na história dos confrontos entre as duas equipes.

O número mais impressionante veio da velocidade de marcação dos gols, depois que a "Opta" esclareceu que 6 das últimas 7 vezes em que uma equipe marcou mais de 5 gols nos primeiros 55 minutos de uma partida na liga profissional foram do Al-Hilal.

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O confronto contra o Al-Taawoun foi o mais recente episódio dessa série excepcional, com o Al-Hilal confirmando novamente sua capacidade de decidir as partidas cedo quando encontra os espaços e as oportunidades adequadas diante da meta de seu adversário.

O que chama a atenção é que a única exceção nos últimos 7 casos não foi do Al-Hilal, mas sim veio por meio do Al-Nassr diante do Al-Akhdoud em maio de 2025, o que destaca ainda mais o quanto o líder repete esse tipo de explosão ofensiva na liga profissional.

Assim, a goleada por 6 a 0 do Al-Hilal contra o Al-Taawoun não foi apenas uma grande vitória na sétima rodada, mas trouxe consigo números históricos que confirmam que a equipe entrou no confronto com uma mentalidade ofensiva feroz, e o transformou em poucos minutos em um dos maiores resultados em seus confrontos com o Al-Taawoun.

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