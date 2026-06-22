A NEC vende El Kachati e embolsa uma bela quantia pela transferência

Youssef El Kachati está prestes a deixar o NEC para embarcar em uma aventura na França, segundo o jornal De Telegraaf. O atacante de 26 anos chegou a um acordo preliminar com o Stade Reims sobre um contrato de três temporadas.

Se o exame médico de terça-feira ocorrer sem problemas, a transferência poderá ser concluída em breve. Com isso, parece chegar ao fim sua passagem por Nijmegen, que durou apenas uma temporada.

O Stade Reims vê em El Kachati uma importante aquisição na busca pelo acesso à Ligue 1. O clube francês foi rebaixado da primeira divisão em 2025 e terminou a última temporada em sexto lugar na Ligue 2.

Para atingir esse objetivo, o clube está disposto a investir. O valor da transferência pode chegar a 2,5 milhões de euros, dependendo de vários bônus.

El Kachati não conseguiu convencer totalmente em Nijmegen. Em parte devido a lesões, o atacante disputou dezenove partidas oficiais, nas quais marcou três gols e deu três assistências. Além disso, ele foi titular apenas uma vez.

Anteriormente, o atacante se destacou no Telstar, tornando-se um dos grandes destaques da Keuken Kampioen Divisie. Com 24 gols em 43 partidas, El Kachati teve participação importante na surpreendente promoção do time de Velsen para a Eredivisie. Sua excelente temporada lhe rendeu, em seguida, uma transferência para o NEC.

Agora, o atacante parece dar mais um passo em sua carreira. Se as últimas formalidades forem concluídas com sucesso, ele se tornará o próximo jogador holandês a vestir a camisa do Stade Reims, depois de Azor Matusiwa, Kaj Sierhuis e Mitchell van Bergen.