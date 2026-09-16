A morte enluta uma lenda do Barcelona

O meio futebolístico holandês lamenta a morte de Bartina Koeman-Bodifeld, esposa da lenda do Barcelona e ex-treinador da seleção da Holanda Ronald Koeman, aos 65 anos.

Segundo a rede "Foot Mercato", a família do ex-jogador e ex-treinador do Barcelona anunciou a triste notícia, já que Bartina sofria de câncer havia muitos anos.

Ronald Koeman falava regularmente, e com muita cautela, sobre a doença da esposa e os tratamentos duros a que ela se submetia.

Antes da última Copa do Mundo, quando comandava a seleção da Holanda, ele explicou que ela recebia o tratamento toda quarta-feira e depois sofria com os efeitos colaterais por vários dias.

Koeman se apegava à esperança de que a esposa se juntasse a ele caso a seleção holandesa alcançasse resultados avançados na Copa do Mundo, e disse: "Se chegarmos à final, talvez os médicos a autorizem a viajar, e isso seria maravilhoso".

Bartina e Ronald Koeman estiveram juntos por muitas décadas e tiveram três filhos: Tim, Debbie e Ronald.

Vale lembrar que Koeman deixou o comando da Holanda após a eliminação precoce do Mundial nas oitavas de final diante de Marrocos, com Xavi Hernández assumindo a função em seu lugar.

Koeman jogou pelo Barcelona por 6 anos e marcou o gol que sagrou o Barça campeão de sua primeira Liga dos Campeões da história, em 1992, além de ter assumido o cargo de diretor técnico do clube catalão por uma única temporada, em 2020-2021.

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