Mohamed Rahimi, pai de Sofiane Rahimi, astro da seleção do Marrocos, faleceu nesta quinta-feira, após enfrentar uma doença.

O Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, que conta em seu elenco com Sofiane Rahimi, além de seu irmão Hussein, enviou uma mensagem de condolências à dupla marroquina.

A conta do Al Ain declarou, na rede X: "O Al Ain apresenta suas mais sinceras condolências e solidariedade a Sofiane Rahimi e a seu irmão Hussein Rahimi, pelo falecimento de seu pai, rogando a Deus Todo-Poderoso que envolva o falecido em Sua vasta misericórdia e perdão, que o acolha em Seu amplo paraíso e que conceda à sua família e entes queridos a paciência e o consolo. A Deus pertencemos e a Ele retornaremos".

Já a conta do Raja Casablanca enviou uma mensagem de condolências a seu ex-jogador, Sofiane Rahimi.

O Raja declarou: "Com profunda tristeza e pesar, o Raja Club Athletic recebeu a notícia do falecimento de Hadj Mohamed Rahimi, um dos homens fiéis do clube, cujo nome permaneceu ligado ao Raja por longos anos, encarnando os mais elevados significados de fidelidade e pertencimento à Fortaleza Verde".

E prosseguiu: "Nesta dolorosa ocasião, o Raja Club Athletic apresenta, em nome de todos os seus membros, as mais sinceras condolências e as mais verdadeiras palavras de solidariedade à família do falecido e a seus entes queridos, bem como a todos os integrantes da família rajaui, rogando a Deus Todo-Poderoso que o envolva em Sua vasta misericórdia e perdão e que o acolha em Seu amplo paraíso".

Sofiane Rahimi havia anunciado há algum tempo a doença de seu pai e pedido a seus fãs que rezassem por sua rápida recuperação.

Rahimi escreveu na época: "Nada me abalou a não ser a doença do meu pai. Meu coração se dói quando ele sofre, e já basta de cansaço, ó Deus, não tenho forças para vê-lo sofrer. Ó Senhor, Tu sabes e vês o quanto sua doença me abala, tem piedade de sua fraqueza e sê gentil com seu estado, ó Senhor, cura meu pai".

Vale lembrar que Sofiane Rahimi conquistou com o Al Ain, na temporada passada, a dobradinha local (Liga ADNOC dos Profissionais e Copa do Presidente do Estado).

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