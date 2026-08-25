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A morte enluta Gerard Piqué

Barcelona
Gerard Piqué
Espanha

Notícia triste

A tristeza tomou conta da família de Gerard Piqué, ex-jogador do Barcelona, após a morte de sua avó Lina Rovira Montsant, mãe de seu pai, aos 102 anos, em meio a um clima de pesar que envolveu os membros da família após sua partida.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" informou que a família da falecida recebe as condolências nesta terça-feira, 25 de agosto, e que a missa de corpo presente será realizada amanhã, quarta-feira, 26 de agosto, ao meio-dia, na Igreja do Sagrat Cor, em Sant Just.

A partida de Lina Rovira Montsant ocorre após mais de um século de vida, já que ela completou 102 anos, deixando um clima de tristeza dentro da família Piqué, que perdeu um de seus membros mais velhos.

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