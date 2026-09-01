Lionel Messi, astro do Inter Miami, surpreendeu a todos na última segunda-feira ao anunciar sua aposentadoria da seleção da Argentina.

Messi escreveu, em comunicado oficial publicado em sua conta na rede "Instagram": "Depois de todo esse tempo desde a partida final, e após muita reflexão, quero anunciar a todos que decidi me aposentar da seleção".

Segundo o jornal "Marca", a lendária camisa 10 de Messi agora aguarda quem seja capaz de carregar o peso desse número histórico, uma tarefa extremamente difícil. Nico Paz, Mac Allister, Enzo, Almada...?

Por esse motivo, na Argentina, assim como aconteceu com Diego Maradona, muitas vozes pedem a retirada do número 10.

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Eles querem homenagear a lenda e que a seleção argentina não volte a jogar com o número 10, mas realizar o desejo de muitos não é algo simples.

Voltamos ao ano de 2024, ano em que Claudio Tapia, presidente da Associação de Futebol Argentina, declarou em entrevista ao jornal "Sport": "A camisa 10 da seleção nacional será aposentada quando Messi encerrar sua carreira internacional". Portanto, a intenção da Associação Argentina parece clara.

Mas o jornal Marca afirmou que a questão não é tão simples, já que os regulamentos da Fifa proíbem terminantemente a retirada de um número de camisa em seus torneios (as partidas amistosas são outra história).

A Fifa exige que, na Copa do Mundo, por exemplo, os números variem de 1 a 26, sem omitir nenhum número, e assim, o pedido da Argentina entra em conflito com os regulamentos da Fifa.

Esse sonho, compartilhado pela maioria dos argentinos, tem um precedente: o sonho de Diego Maradona.

Em 25 de setembro de 2001, a Associação de Futebol Argentina votou, por iniciativa de seu então presidente Julio Grondona, por unanimidade pela retirada da camisa 10 em homenagem a Diego.

Estava previsto que isso ocorresse antes da Copa do Mundo de 2002, e a questão estava tão decidida que o jornal "Olé" publicou uma manchete em sua primeira página: "É a vontade de Deus". E assim foi. A camisa 10 seria aposentada.

Mas não: a Fifa proibiu isso, e Ariel "El Burrito" Ortega foi quem vestiu o número 10 na Copa do Mundo de 2002, o jogador que mais o usou entre as eras de Diego e Messi.

De qualquer forma, veremos o que acontecerá. O que parece claro — já que são partidas amistosas, eles podem fazer isso — é que ninguém vestirá esse número nos amistosos (ainda não confirmados) que a Argentina disputará em setembro e outubro. Será um momento para homenagear Leo, o dono do número 10.

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