A mídia francesa está unânime em relação a Didier Deschamps após partida de despedida memorável

Embora a disputa pelo terceiro lugar na Copa do Mundo entre França e Inglaterra tenha sido extremamente memorável, os franceses, sem dúvida, vão querer esquecê-la rapidamente. Para o técnico Didier Deschamps, de qualquer forma, foi um jogo de despedida memorável, como também reconhecem a mídia francesa.

Após o jogo espetacular, que terminou em 4 a 6, chega definitivamente ao fim o período de quatorze anos de Deschamps como técnico da seleção. Ele se despede como um dos técnicos mais bem-sucedidos de todos os tempos, com a conquista da Copa do Mundo em 2018 e o segundo lugar na última edição do torneio. Apesar do final decepcionante, o respeito prevalece de forma generalizada na cobertura da mídia.

“O que deveria ter sido uma homenagem a Didier Deschamps após 14 anos no comando se transformou em uma das partidas mais bizarras de sua gestão como técnico”, assim começa o L’Équipe, que, no entanto, atribuiu ao treinador uma nota 4 em sua avaliação da última partida.

“Em sua 185ª e última partida como técnico da França, o primeiro tempo foi de longe o pior de sua carreira. Ele deve ter se arrependido de não ter escalado uma defesa menos vulnerável no início da partida. Suas tentativas de incentivar a equipe no primeiro tempo foram em vão. Graças às substituições que fez no intervalo, a equipe conseguiu se recuperar.”

“Didier Deschamps se despede da seleção francesa com uma derrota espetacular”, destaca o Le Monde, que também registrou uma forte ovação da torcida francesa em Miami. “Após a derrota para a Espanha na semifinal (0 a 2), o basco se despede com duas derrotas, o que mancha seu histórico. Mas sua despedida é mais do que honrosa.”

“Ele dedicou vinte e cinco anos de sua vida profissional à seleção francesa, tanto como jogador quanto como técnico, e, após assumir o cargo em 2012, levou essa equipe de volta ao topo do futebol mundial”, afirma o jornal com gratidão.

Também a RMC Sport, que testemunhou um “primeiro tempo desastroso”, reconhece que Deschamps sempre fez de tudo para elevar a França a um nível superior. “Após um primeiro tempo desastroso, os Bleus estavam perdendo por 4 a 0, mas lutaram para reduzir a diferença para apenas um gol. Deschamps, que comandou os Bleus pela última vez, certamente não esquecerá essa última partida.”

O próprio Deschamps relembra a Copa do Mundo com sentimentos contraditórios. “Jogamos um primeiro tempo inaceitável. Mas houve uma reação, com o que sabemos fazer de melhor. Tivemos duas chances de empatar em 4 a 4, mas avançamos um pouco demais”, explica ele. “A culpa é minha, pois provavelmente não fiz o que era necessário no primeiro tempo. Desejo o melhor a todos vocês e, como o melhor ainda está por vir, isso ainda está à frente de vocês.”

A Federação Francesa de Futebol também divulgou, por fim, uma bela mensagem de agradecimento. “Deschamps foi sinônimo de altos padrões, disciplina, espírito de equipe e amor pela camisa azul. Sob sua liderança, a seleção francesa reconquistou, em 14 anos, sua credibilidade, respeito e popularidade, ao mesmo tempo em que continuou a ter um desempenho de alto nível no cenário mundial. Poucos terão se dedicado tanto à camisa azul, primeiro como jogador e depois como técnico. Didier, obrigado.”