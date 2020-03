A maior “sombra” no Flamengo pode ser Thiago Maia sobre Arão

O meio-campista, contratado para a temporada 2020, fez grande partida contra o Júnior de Barranquilla

Escalado no time titular, em meio à ausência do suspenso Willian Arão, Thiago Maia foi um dos grandes destaques do na vitória por 2 a 0 sobre o Júnior de Barranquilla, na , na estreia do na da América 2020.

Ocupando a função mais defensiva no meio-campo de Jorge Jesus, Thiago, uma das novidades do Fla para 2020, comandou o meio-campo na proteção defensiva e especialmente ao iniciar as transições para o ataque.

Ao final do duelo, segundo dados da Opta Sports Thiago Maia foi quem mais trocou passes (65, com 87.7% de acerto) e também quem mais vezes recuperou a posse de bola para o Rubro-Negro (8). Surpreendeu a boa leitura dos espaços sem a bola e a habilidade para dar uma excelente saída desde a defesa, ainda que o ex-santista já tenha mostrado o talento a ponto de ter conquistado a medalha olímpica, em 2016, com a seleção brasileira.

Nas redes sociais, torcedores exaltaram o talento de Thiago e já mandaram o recado: é bom Willian Arão ficar ligado. Dentre os contratados que brigam por vaga com um consagrado membro do vitorioso time de 2019, Thiago é o que mais passa a impressão de que poderá entrar no time titular. Quem ganha com isso tudo, obviamente é o Flamengo.