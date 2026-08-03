O Paris Saint-Germain, campeão do Campeonato Francês e vencedor da última edição da Liga dos Campeões da Europa, anunciou uma parceria de destaque.

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", o clube anunciou nesta segunda-feira uma parceria com o Google que lhe renderá milhões de dólares.

Por meio desta parceria, o "Google Gemini" se tornará o assistente inteligente oficial do clube, enquanto o celular Google Pixel será o smartphone oficial do clube, de acordo com um comunicado publicado pelo clube em seu site.

O Paris Saint-Germain também montará um espaço especial do Google em seu estádio, o Parc des Princes.

As equipes de futebol, e o mundo do esporte de forma geral, vêm recorrendo cada vez mais à inteligência artificial para analisar dados e criar conteúdo para suas plataformas de redes sociais.

Em 2025, a Premier League e a empresa Microsoft anunciaram uma parceria de cinco anos para o uso do programa Copilot, da Microsoft, nas plataformas digitais da liga, com o objetivo de fornecer dados e estatísticas rápidas sobre as partidas.