O francês Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, surpreendeu os presentes durante a coletiva de imprensa que antecedeu o confronto com a Inter de Milão pela Liga dos Campeões da Europa, com uma atitude que trouxe à memória episódios famosos de grandes estrelas, com destaque para Cristiano Ronaldo e LeBron James.

Durante a coletiva de imprensa realizada em Valdebebas, e de acordo com o jornal Marca, Mbappé afastou uma garrafa de uma bebida esportiva que estava posicionada à sua frente e, em seguida, deixou a garrafa de água em seu lugar diante das lentes das câmeras.

Não foi a primeira vez que Mbappé adotou uma postura semelhante, já que ele já vinha seguindo uma política clara em relação aos produtos ao lado dos quais aparece, especialmente bebidas alcoólicas e comidas e bebidas rápidas que não deseja promover.

Uma cena que trouxe à memória a atitude de Cristiano

A atitude de Mbappé trouxe à memória a famosa cena protagonizada por Cristiano Ronaldo durante a Eurocopa 2020, realizada em 2021.

Na ocasião, o capitão da seleção de Portugal afastou duas garrafas de refrigerante de sua frente durante uma coletiva de imprensa e, em seguida, ergueu uma garrafa de água e disse: "Água sim, isto não".

A cena se espalhou pelo mundo, depois de se tornar um exemplo claro da capacidade das estrelas do futebol de influenciar a imagem comercial dos torneios e de seus patrocinadores.

LeBron antecedeu a todos

Mas o fenômeno de afastar os produtos patrocinadores da mesa das coletivas de imprensa não começou com Ronaldo, pois suas raízes remontam ao mundo do basquete, mais precisamente à estrela norte-americana LeBron James.

Durante as finais da liga norte-americana de basquete em 2014, LeBron sofreu fortes cãibras musculares durante uma partida contra o San Antonio Spurs, o que levou a empresa patrocinadora da liga a intervir na crise com um tuíte que provocou ampla polêmica, no qual afirmou: "Estávamos preparados, mas o jogador que teve cãibras não consome o nosso produto".

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Desde então, o nome de LeBron ficou associado a episódios recorrentes durante os quais ele fazia questão de esconder ou remover o logotipo da empresa das garrafas colocadas à sua frente nas coletivas de imprensa, em razão de seu vínculo com uma marca concorrente.

LeBron não foi o único, já que outras estrelas do basquete, como Kawhi Leonard e Klay Thompson, já haviam adotado posturas semelhantes diante dos produtos patrocinadores.

Mbappé e a proteção de sua imagem

Segundo a "Marca", a atitude de Mbappé se insere no âmbito de sua grande preocupação com os direitos de sua imagem e com os produtos aos quais está associado comercialmente.

O atacante francês já havia chamado a atenção durante a Copa do Mundo de 2022, quando evitava aparecer de forma clara com o logotipo do patrocinador oficial do prêmio de melhor jogador da partida, em razão de sua política de não associar sua imagem a bebidas alcoólicas, apostas ou a alguns produtos alimentícios e comidas rápidas.

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