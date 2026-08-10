A KNVB queria apresentar Reiziger, mas um homem impediu isso

A KNVB teve no último domingo uma conversa muito proveitosa com Michael Reiziger em Zeist. A federação parecia prestes a apresentá-lo rapidamente como novo técnico da seleção da Holanda, mas desde então Reiziger não ouviu mais nada, segundo o Voetbal International.

Em uma reconstituição da última semana, a VI detalhou que Reiziger, após uma conversa com Nigel de Jong e Clarence Seedorf, estava praticamente acertado com a KNVB, depois que as conversas com Arne Slot não renderam nada.

O ex-treinador de Feyenoord e AZ queria assinar por dois anos, e isso não era uma opção para a KNVB. Slot já havia até montado sua comissão técnica ideal e feito um plano para a seleção da Holanda.

Ainda assim, a KNVB manteve sua posição e um contrato de dois anos era inegociável. Em seguida, a federação agiu rápido e estava praticamente em acordo com Reiziger, até que Louis van Gaal apresentou uma candidatura espontânea na tarde de terça-feira.

O De Telegraaf informou que Van Gaal está aberto a um quarto período como técnico da seleção. O ex-treinador de Bayern de Munique, Manchester United e Ajax, entre outros, se sente “mais em forma do que nunca”.

Desde a publicação do De Telegraaf, há completo silêncio por parte da KNVB em relação a Reiziger. O técnico da Jong Oranje já não ouve mais nada da KNVB há mais de uma semana, desde a conversa proveitosa.

Segundo a VI, Reiziger já deve estar em casa sem acreditar no que acontece. Ele sabe que não tem a opinião pública a seu favor, e a indecisão da KNVB não ajuda. “Reiziger é vítima do processo da KNVB”, conclui o veículo.