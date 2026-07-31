“A KNVB perguntou se eu tinha tempo, então fui direto para Zeist”

Arne Slot e Erik ten Hag recusaram o cargo de técnico da seleção holandesa. Durante a entrevista coletiva antes do duelo pela Supercopa da Holanda entre o campeão nacional PSV e o vencedor da Copa da Holanda, AZ, Peter Bosz foi novamente questionado sobre a vaga em aberto. O treinador do PSV então ironizou os rumores.

Por um momento, parecia que Arne Slot ainda se tornaria técnico da Holanda, depois que o Liverpool encontrou uma solução financeira. A duração do contrato parecia atrapalhar um acordo, mas na quinta-feira foi anunciado que Slot queria continuar como treinador de clube por enquanto. Com isso, ele também recusou o cargo.

O nome de Bosz também vem sendo citado há mais tempo como possível sucessor de Ronald Koeman, que deixou o posto. No início deste mês, o treinador do PSV se retirou após uma pergunta sobre o cargo de técnico da seleção, porque não queria falar sobre isso.

Durante a entrevista coletiva, Bosz foi novamente questionado sobre o cargo na KNVB. "Posso contar que meu telefone tocou à 2h da madrugada. Um número desconhecido ligou e eu atendi", disse Bosz.

"Era a KNVB. Perguntaram se eu tinha tempo, então fui imediatamente para Zeist. Lá conversei durante horas. Cheguei à sessão de treino ainda em cima da hora. Foi uma boa conversa", prosseguiu o treinador em seu relato cínico.

O jornalista da ANP então pergunta se o treinador, que tem contrato com o PSV até meados de 2028, ficou para dormir no campus da KNVB. "Não, porque conversamos por muito tempo. Por isso fui direto para Eindhoven." Em seguida, ouvem-se risadas discretas na sala de imprensa.

Bosz mais uma vez parece não estar disposto a responder perguntas sobre a seleção holandesa e está totalmente focado na nova temporada com o clube de Eindhoven.