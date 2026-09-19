A Itália lamenta a morte da lenda da Inter Sandro Mazzola (83)

A lenda da Inter Sandro Mazzola morreu aos 83 anos. O italiano faleceu na noite de sexta para sábado, após uma longa doença.

Durante a carreira como jogador, Mazzola defendeu exclusivamente a Inter em nível de clubes entre 1960 e 1977. O ex-atacante se transformou em um dos maiores jogadores da história do clube.

No total, Mazzola disputou 565 partidas pela Inter, nas quais marcou 158 gols. Tanto em 1964 quanto em 1965, ele conquistou a Copa dos Campeões da Europa com os Nerazzurri . Mazzola também foi campeão italiano quatro vezes com o clube. Em 1965, terminou como artilheiro da Serie A.

Mazzola também alcançou grande sucesso com a seleção nacional. Em 1968, a Itália, com Mazzola como titular, conquistou o título europeu em casa. Dois anos depois, também chegou à final da Copa do Mundo, embora tenha perdido para o Brasil de, entre outros, Rivellino, Carlos Alberto e, claro, Pelé.

Em 1971, Mazzola foi eleito o segundo melhor jogador do mundo, atrás de Johan Cruyff. Mazzola seguiu ligado à Inter mesmo após a carreira como jogador, onde trabalhou, entre outras funções, como diretor técnico.

Mazzola também trabalhou no Genoa e no Torino como, entre outros cargos, diretor técnico. Com o Torino, Mazzola criou desde cedo um vínculo eterno na própria vida. Em 1949, quando tinha seis anos, seu pai Valentino Mazzola morreu, assim como outras trinta pessoas, no desastre aéreo de Torino.

Na Itália, a notícia da morte de Mazzola teve grande impacto. Clubes prestam solidariedade aos familiares de Mazzola e à Inter, que entra em campo neste sábado, às 18h, em Roma, contra a AS Roma.



