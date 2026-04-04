A imprensa inglesa é implacável e critica duramente dois holandeses após o jogo entre Man City e Liverpool

O Liverpool sofreu uma dura derrota no sábado, nas quartas de final da FA Cup, contra o Manchester City. No Etihad Stadium, a equipe de Pep Guardiola venceu por 4 a 0, com um hat-trick de Erling Haaland como grande destaque. Virgil van Dijk e o técnico Arne Slot foram os alvos principais das críticas da mídia inglesa.

O GOAL é o mais contundente e dá a Virgil van Dijk uma nota chocante de 2. “Sua falta desleixada resultou no pênalti e, nos outros gols, ele sempre ficou para trás. Uma sombra do jogador que ele já foi”, escreve o veículo. Arne Slot também leva uma surra com uma nota 3: “Seu sistema funcionou por um tempo, mas a reação de sua equipe após o revés é de sua responsabilidade.”

O Liverpool.com é um pouco mais brando, dando nota 5 para Van Dijk, mas continua crítico. “Ele fez algumas boas intervenções, mas também concedeu um pênalti ao derrubar O’Reilly. Raramente se vê esse tipo de momento vindo dele, mas custou caro ao Liverpool”, afirma.

Além disso, destaca-se enfaticamente um momento dramático de Van Dijk no 3 a 0: “Semenyo surgiu pelas costas e Van Dijk simplesmente não parecia estar atento o suficiente.”

Slot também recebe uma crítica indireta do Liverpool.com, que fala de uma defesa que “simplesmente não chegou nem perto do nível exigido”. Segundo o veículo, a equipe foi “desmontada” e entregou o jogo completamente em pouco tempo.

O Daily Express é mais severo e dá a Van Dijk uma nota 4. “Ele cometeu um pênalti de forma desastrosa e deixou Haaland livre para marcar seu hat-trick. Uma tarde miserável para o capitão”, diz o veredicto.

O site This Is Anfield junta-se às críticas e dá a Van Dijk uma nota 4. “Tão desastrado na cobrança do pênalti, num momento em que o Liverpool estava bem no jogo. Ele nunca mais se recuperou disso.”

Slot também recebe um 4: “Seu plano funcionou até o primeiro gol, mas o fato de sua equipe reagir tão mal ao revés é, no fim das contas, responsabilidade dele.”