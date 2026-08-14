A imprensa espanhola indica campeão mundial para a Bola de Ouro

Depois de uma temporada excepcional em que conquistou praticamente tudo, do título do Campeonato Francês à Liga dos Campeões da Europa, passando pela conquista da Copa do Mundo com a seleção da Espanha e, por fim, a Supercopa da Europa com o Paris Saint-Germain, o nome de Fabián Ruiz começou a aparecer com força entre os candidatos ao prêmio Bola de Ouro, segundo diversos veículos de imprensa e jornalistas na Espanha.

Com a conquista da Supercopa da Europa diante do Aston Villa (2 a 1), na última quinta-feira, a Copa da França passou a ser o único título que faltou a Ruiz na temporada 2025-2026, já que o Paris Saint-Germain deu adeus à competição precocemente, com a derrota para o Paris FC (1 a 0), nas oitavas de final.

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Diversos jornalistas espanhóis avaliam que esse retrospecto faz de Ruiz um sério candidato à Bola de Ouro, apesar de não ser o jogador mais brilhante, seja na seleção da Espanha, seja no Paris Saint-Germain.

Álvaro Martín, do jornal "Marca", afirmou: "Quantos jogadores podem dizer que venceram a Liga dos Campeões da Europa e a Copa do Mundo ao mesmo tempo? Fabián pode. Além disso, ele é um jogador titular e importante nas duas equipes".

E acrescentou: "Sua candidatura se baseia nos títulos, na regularidade, no controle do jogo e no seu papel central. E, se a Copa do Mundo tiver um peso grande na votação, será muito difícil ignorar sua candidatura".

Durante a Copa do Mundo, parte da torcida espanhola não compreendeu a decisão do técnico Luis de la Fuente de escalar Fabián Ruiz como titular após a fase de grupos, em detrimento de Pedri.

Quando foi questionado sobre o assunto, na rádio "El Partidazo", da rede "Cope", o goleiro da Espanha, Unai Simón, defendeu o companheiro, dizendo: "Fabián também é um talento imenso. Venceu a Liga dos Campeões da Europa duas vezes seguidas".

E emendou: "Lá fora fazem disso uma grande história, senão sobre o que iriam falar? Já dentro do grupo, nada disso. Todos queremos jogar e, quando não somos titulares, queremos entrar e contribuir".

A brincadeira de Enrique

E, no seu retorno aos treinos, Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, não perdeu a oportunidade de brincar com Ruiz e de destacar sua temporada excepcional, dizendo sorridente: "Fabián venceu a Copa do Mundo, há dois anos a Eurocopa, a dobradinha na Liga dos Campeões da Europa e a Liga das Nações... a Bola de Ouro", conforme noticiou a rede francesa "RMC".

Já Vitinha não escondeu, durante a coletiva de imprensa antes da Supercopa da Europa, sua posição na disputa pelo prêmio, ao afirmar que sua escolha seria alguém das fileiras do Paris Saint-Germain.

O internacional português disse: "Kvaratskhelia fez uma temporada excelente, especialmente na Liga dos Campeões. Ousmane Dembélé fez mais uma grande temporada, e Fabián Ruiz venceu tudo. Esses três são as minhas escolhas".

O jornalista Álvaro Martín, da "Marca", encerrou sua fala dizendo: "Lamine Yamal já havia dito, Fabián Ruiz é um jogador subestimado. Mas talvez não seja assim neste ano, e vão reconhecê-lo".