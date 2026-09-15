A imprensa britânica é unânime sobre a transferência de Yves Bissouma para o Ajax

Yves Bissouma está prestes a concluir sua transferência para o Ajax, e essa notícia já chegou também à imprensa britânica. E eles têm opiniões bastante contundentes sobre o meio-campista.

Não é surpresa que haja atenção na Inglaterra para a transferência iminente, já que Bissouma esteve sob contrato com o Tottenham Hotspur nas últimas quatro temporadas. No entanto, o internacional malinês não deixou uma impressão indiscutivelmente positiva, ao que tudo indica. Embora suas qualidades futebolísticas sejam incontestáveis segundo a imprensa britânica, os relatos sobre seu mau comportamento ainda predominam.

“O fato de seu contrato não ter sido renovado pelos Spurs não foi nenhuma surpresa”, escreve o jornalista Jack Johnson, da talkSPORT. “Isso não se deveu apenas à lesão no joelho em sua última temporada, mas também aos diversos problemas que ele teve fora de campo. Depois de ter chegado atrasado várias vezes, o então técnico Thomas Frank o deixou fora da lista por ‘falta de disciplina’.”

“Esse incidente, aliás, estava diretamente ligado ao vídeo que ele havia publicado nas redes sociais, no qual usava óxido nitroso”, acrescenta a talkSPORT. “Mesmo após sua suspensão, ele teria sido filmado pela segunda vez usando um balão de óxido nitroso.”

O The Mirror acrescenta que Bissouma explicou depois que um assalto à sua casa teve grandes consequências para seu estado mental. O malinês afirmou que o acontecimento traumático lhe causou ansiedade, pânico, depressão e paranoia, o que o levou ao contato com o óxido nitroso.

A imprensa britânica ainda vê nisso um risco para o Ajax, que além disso recebe um alerta claro. “O Ajax terá de vigiar Bissouma mais de perto do que seus antecessores, para evitar uma repetição daquela situação”, escreve o The Sun.

Valentijn Driessen já havia feito um comentário semelhante na noite de segunda-feira, no Vandaag Inside. Ele também está bastante cético em relação à chegada iminente de Bissouma. “Esse é um malinês qualquer, que mexe mais com óxido nitroso do que comparece ao treino. Óxido nitroso para uso recreativo, e isso para um jogador de futebol! Jordi Cruijff não queria Noa Lang, porque supostamente era um jogador complicado, mas se você traz esse aí... Aí você está trazendo problemas para dentro de casa.”

Bissouma estaria atualmente em Amsterdã para realizar seus exames médicos. Depois disso, o meio-campista colocará a assinatura em um contrato até meados de 2027, com opção por mais um ano.