A hora da verdade nas semifinais da Copa do Brasil 2021

Confira uma prévia do que esperar para os jogos de volta desta quarta-feira (27)

A Copa do Brasil fica cada vez mais próxima de conhecer os dois finalistas de sua edição 2021, após uma semana de tirar o fôlego para quem acompanha o futebol brasileiro, com desfechos surpreendentes nos jogos de ida. Na noite desta quarta-feira (27), teremos a confirmação de quem veremos na grande final.

Como sempre vale a pena ressaltar, a Copa do Brasil não considera mais o gol qualificado, marcado fora de casa, como critério de desempate para definir o vencedor de cada série – assim, se houver igualdade no saldo de gols ao final das duas partidas, a decisão será feita nas cobranças de pênaltis.

Aproveitando a oportunidade, confira a prévia do que esperar para os dois jogos decisivos que vêm aí.

Fortaleza x Atlético-MG - 27 de outubro de 2021 – 21h30 – Odds 22bet

Nem o torcedor atleticano mais otimista imaginaria que a equipe, que vinha de uma derrota por 2 a 1, de virada, para o Atlético-GO, viria a golear o Fortaleza por 4 a 0 no primeiro confronto destas semifinais, praticamente encaminhando sua vaga na grande final da Copa do Brasil. É claro que, mais uma vezm o Galo aparece como amplo favorito, como demonstram as odds da 22bet.

No entanto, o próprio torcedor atleticano é prova viva de que nada é impossível em competições de mata-mata e, por mais improvável que seja, qualquer descuido diante do Fortaleza pode ser fatal.

O próprio técnico Cuca, do Galo, exaltou a vantagem obtida por seus jogadores no duelo de ida, mas deixou claro que o confronto passa longe de já estar decidido. E, mesmo sendo o grande candidato nas principais casas de apostas do mercado, como a 22bet, a equipe não vai abrir mão da cautela nos últimos 90 minutos.

Pelo lado do Fortaleza, chegou-se a cogitar na imprensa que o clube ‘jogaria a toalha’ na competição e poderia até jogar com uma formação alternativa para este confronto, se poupando, assim, para a disputa pelo G-4 no Brasileirão. Porém, essa atitude não seguiria o espírito de luta e raça que os torcedores do Leão do Pici se acostumaram a enxergar neste elenco, e o próprio técnico Juan Pablo Vojvoda garantiu que vai enviar a campo o que tem de melhor à sua disposição.

"Como sempre: (jogaremos) no máximo que temos para quarta-feira. Nós enfrentamos todas as partidas com máxima responsabilidade e máxima motivação. Nós fizemos o mesmo no Campeonato Cearense, e vai ser sempre assim. O jogador de futebol profissional tem que ter essa mentalidade e enfrentar cada partida como a mais importante", declarou o treinador em entrevista coletiva.

Precisando vencer por no mínimo cinco gols de diferença para ficar com a vaga direta, ou por quatro gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis, o time cearense irá contar com o apoio em peso de seu torcedor nesta quarta-feira e espera fazer bonito diante dos atleticanos, adversário que figura entre os principais clubes do país, com ótimas campanhas tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileirão.

Conclusão

No primeiro confronto, apostamos numa partida super movimentada e de muitos gols, o que de fato aconteceu – apesar de todos eles terem saído de um mesmo lado. Por outro lado, no Castelão a expectativa é de que o Fortaleza ganhe ainda mais força ofensiva ao adotar uma postura mais agressiva, sem ter outra opção que não seja buscar o gol a todo instante ao longo dos 90 minutos.

Também, vale notar que não faz parte da característica deste Atlético se fechar na defesa e abrir mão do ataque: mesmo que não haja a necessidade de buscar um novo triunfo para se classificar, quem conta com jogadores tão qualificados como os do Galo certamente tem condições de levar perigos à meta tricolor.

Sendo assim, já que o resultado do jogo de ida não deixou outra alternativa ao Fortaleza que não se lançar ao ataque em busca de pelo menos quatro gols, para seguir vivo na disputa, e diante de um ataque forte como o do Atlético-MG, a chance de mais uma partida de muitos gols é grande para o segundo duelo da série.

Aposta: Mais de 2.5 gols com as melhores odds na 22bet

Flamengo x Athletico-PR - 27 de outubro de 2021 - 21h30 Odds 22bet

No duelo de Rubro-Negros, os paranaenses quase levaram a melhor no primeiro confronto, chegando a virar a partida após irem para o intervalo atrás do placar. Nos acréscimos, porém, a arbitragem assinalou penalidade máxima em favor dos cariocas, que aproveitaram a chance para deixarem tudo igual, e levar para casa um empate em 2 a 2 para a decisão da vaga na final.

Agora, o Fla de Renato Gaúcho terá a vantagem de buscar sua vaga no Maracanã, com a presença de público nas arquibancadas, o que costuma ter grande impacto no desempenho coletivo do Flamengo, ainda que não possa lotar sua casa.

O Flamengo chega ainda mais pressionado para esta partida após a derrota no clássico contra o Fluminense, no último sábado (23), quando sofreu um revés por 3 a 1 e viu suas credenciais para brigar pelo título do Brasileirão se complicarem. Por outro lado, como vem sobrevivendo nos torneios de mata-mata, mantém vivas as possibilidades de título com a classificação á final da Copa Libertadores – e a chance de atingir também a decisão da Copa do Brasil.

As más notícias seguem sendo as ausências de atletas importantes como Bruno Henrique, Arrascaeta e David Luiz, que dificilmente estarão em campo nesta quarta-feira. Já o Furacão, do técnico Alberto Valentim, não deve ter muitas mudanças em relação à equipe que atuou na Arena da Baixada, com a exceção de Christian, que retorna de suspensão e briga com Erick e Léo Cittadini por uma vaga no meio de campo.

Longe da disputa pela parte de cima do Brasileirão, o Athletico-PR ainda se deu ao luxo de poupar oito de seus titulares da viagem ao Nordeste, no fim de semana, quando enfrentou o Fortaleza e levou a pior em solo cearense ao perder por 3 a 0.

Conclusão

O Flamengo é dono de um elenco invejável, com diversos craques e jogadores talentosos, mesclando muito bem juventude e experiência em alguns casos. Entretanto, os constantes desfalques preocupam seus torcedores e animam os que simpatizam pelo Furacão.

Mais artigos abaixo

Ainda assim, o Rubro-Negro carioca deve entrar em campo com uma equipe muito forte tecnicamente, visando fazer valer o mando de campo para carimbar o passaporte para a grande final. Mas, a exemplo do que aconteceu no jogo de ida, deve encontrar resistência diante do Athletico, que deve lutar com todas as suas forças para surpreender o Fla em busca de mais um título de Copa do Brasil. Naturalmente, o Fla tem as odds de favorito em casas de apostas como a 22bet.

Este é mais um confronto desta edição da Copa do Brasil que põe frente a frente duas equipes que possuem em seus respectivos setores ofensivos a sua maior força e, a julgar pelo primeiro confronto, quando saíram quatro gols, a expectativa é de que cariocas e paranaenses protagonizem mais um embate muito movimentado, fazendo jus à uma aposta pré-jogo no mercado de gols.

Aposta: Mais de 2.5 gols com as melhores odds na 22bet.