A histórica sequência do Sundowns ameaça o Al Ahly diante dos olhos do mundo

O Al-Ahli saudita entra em campo para um confronto de peso diante do Mamelodi Sundowns, da África do Sul, na Copa Intercontinental de Clubes, em meio a um desafio adicional que aguarda o "Al-Raqi" no campo de seu adversário, que possui um histórico difícil de ser quebrado dentro de seu estádio.

O Al-Ahli se prepara para enfrentar o Sundowns em seu reduto, na cidade de Pretória, onde a equipe sul-africana não conhece o sabor da derrota no campeonato nacional em casa desde maio de 2024, transformando seu estádio em um dos mais difíceis de se visitar na competição.

A série histórica do Sundowns chegou a 34 partidas consecutivas sem derrota em casa no campeonato sul-africano, depois de a equipe manter seus fortes resultados e conquistar uma grande vitória sobre o Sekhukhune por 3 a 0, em setembro de 2026.

A equipe sul-africana não se contentou apenas em manter seu histórico livre de derrotas, mas conquistou 31 vitórias e apenas 3 empates ao longo dessa série, um número que reflete o quão difícil é enfrentá-la diante de sua torcida.

Desde maio de 2024, nenhuma equipe conseguiu vencer o Sundowns dentro de seu estádio nas disputas do campeonato, o que confere ao confronto contra o Al-Ahli um caráter especial, sobretudo porque o "Al-Raqi" será obrigado a derrubar essa fortaleza caso queira sair com uma vitória valiosa.

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Esse histórico coloca o Al-Ahli diante de uma missão complicada, tendo agora a obrigação de enfrentar uma equipe acostumada a decidir suas partidas em casa, no momento em que o "Al-Raqi" busca se apresentar de forma forte no torneio mundial.

E não se trata apenas da série de invencibilidade, pois o Sundowns entra no confronto vivendo um início de temporada forte, depois de liderar as disputas do campeonato nacional, além de ter se classificado para a final da Copa MTN8.

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Jogar em casa dá uma vantagem adicional ao Sundowns, diante de seu total conhecimento de seu estádio e das condições da partida, enquanto o Al-Ahli será obrigado a lidar com o ambiente da torcida e com a pressão esperada desde os primeiros minutos.

A importância do confronto aumenta pelo fato de ser realizado dentro da Copa Intercontinental de Clubes, o que coloca a série histórica do Sundowns diante de um novo teste mundial, depois de a maioria de suas partidas anteriores terem se restringido às disputas nacionais.

Por outro lado, o duelo representa uma oportunidade para o Al-Ahli provar sua capacidade de lidar com as condições mais difíceis, especialmente porque enfrentar uma equipe que não perde em casa no campeonato desde maio de 2024 exige grande concentração ao longo de toda a partida.

Entre uma série histórica do Sundowns e o desejo do Al-Ahli de escrever um início forte no palco mundial, o confronto de Pretória será um dos testes mais difíceis do "Al-Raqi", diante de uma fortaleza que nenhum adversário nacional conseguiu derrubar há mais de dois anos.