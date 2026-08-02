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A guerra está declarada: Al Ahly emperra a transferência de Yaisle para o Newcastle!

M. Jaissle
Newcastle
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Alemanha
England
Arábia Saudita

Clima tenso

Continua o clima de incerteza em torno do futuro do alemão Matthias Jaissle, ex-técnico do Al-Ahli Saudita, apesar de estar próximo de assumir o comando do inglês Newcastle United em preparação para a nova temporada.

Jaissle havia apresentado seu pedido de demissão do comando do Al-Ahli nos últimos dias, encerrando sua trajetória com o clube após um período que o viu conquistar diversos títulos, antes de entrar em negociações avançadas com o Newcastle para substituir o inglês Eddie Howe.

De acordo com o jornalista britânico Lee Ryder, próximo do Newcastle, o motivo do atraso no anúncio oficial da contratação de Jaissle está relacionado a algumas questões burocráticas envolvendo o Al-Ahli Saudita, ressaltando ao mesmo tempo que o negócio segue seu curso normal e a expectativa é de que seja concluído.

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Ryder acrescentou que o treinador alemão encontra-se atualmente na cidade espanhola de La Manga, à espera da conclusão de todos os trâmites administrativos e legais relativos à transferência, antes do anúncio oficial de sua chegada ao cargo.

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A expectativa é de que o Newcastle resolva essa questão nos próximos dias, para que Jaissle inicie sua primeira experiência na Premier League, enquanto o Al-Ahli segue em busca de um novo técnico para comandar o time antes do início das competições da nova temporada.

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