Declan Rice, astro do Arsenal, é um dos cinco craques ingleses que se retiraram da lista do técnico alemão Thomas Tuchel durante a data Fifa.

Também foram cortados Tino Livramento, do Newcastle, e Cole Palmer, do Chelsea, além da dupla do Manchester United, Kobbie Mainoo e Marcus Rashford, das próximas partidas da Liga das Nações da Uefa.

O jornal inglês "The Sun" noticiou que os cinco jogadores se retiraram todos da lista da seleção inglesa por causa de problemas de lesões que sofreram.

James Garner e Morgan Gibbs-White foram convocados posteriormente, e se juntarão ao centro de treinamento St. George's Park amanhã, terça-feira, com o restante da equipe.

A Inglaterra enfrentará a visitante Espanha no estádio de Wembley no sábado, e depois enfrentará a República Tcheca em Praga na terça-feira.

Em seguida, uma viagem a Rijeka em 3 de outubro para enfrentar a Croácia, antes do retorno a Londres para enfrentar a República Tcheca novamente em 6 de outubro pela Liga das Nações da Uefa.

Rice foi uma figura central por trás da campanha da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, que viu a equipe chegar ao terceiro lugar — a melhor colocação alcançada pela seleção desde a conquista do título em 1966.

O astro do Arsenal participou de todas as partidas da Copa do Mundo do último verão, com exceção do último jogo da fase de grupos contra o Panamá, elevando seu total geral de partidas internacionais para 80 jogos.

O jornal inglês apontou que a saída de Rice se deve à gestão de carga.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora