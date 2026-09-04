O clube Al Ittihad anunciou, na noite desta terça-feira, sua concordância com a saída do jogador Stefan Cleer, após a diretoria do "Al Ameed" decidir permitir sua transferência para o clube belga Beveren por empréstimo, no âmbito das movimentações do clube para oferecer uma maior oportunidade ao jogador de viver uma nova experiência profissional.

O Al Ittihad confirmou por meio de sua conta oficial na plataforma "X" que a diretoria do clube aceitou o pedido do Beveren para contratar Cleer por empréstimo até o fim da atual temporada, com o jogador deixando as fileiras dos "Tigres" temporariamente e iniciando uma nova experiência nos gramados belgas.

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O empréstimo acontece diante do desejo do Al Ittihad de dar ao jogador uma oportunidade de participar de forma mais ampla e adquirir mais experiência, especialmente porque a transferência para um novo time pode lhe proporcionar mais espaço para se desenvolver e obter minutos regulares em campo.

Espera-se que Cleer siga sua trajetória com o Beveren até o fim da temporada, retornando ao Al Ittihad após o término do período de empréstimo, a menos que surjam novos desdobramentos sobre seu futuro no próximo período.

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A diretoria do Al Ittihad fez questão de enviar uma mensagem de apoio ao jogador antes de viver sua nova experiência, desejando-lhe sucesso e que aproveite o período em que estiver no clube belga, de forma a ajudá-lo a desenvolver seu nível e retornar com experiências adicionais.

A saída de Cleer se insere nas movimentações que o Al Ittihad vem realizando para gerir melhor seu elenco, seja por meio do reforço do time com novos elementos, seja concedendo a alguns jogadores a oportunidade de viver experiências fora do clube que os ajudem a evoluir, diante da forte concorrência que o time vive na atual temporada.

Assim, Stefan Cleer inicia um novo capítulo em sua trajetória longe do Al Ittihad, após ter obtido a aprovação do clube para se transferir ao belga Beveren até o fim da temporada, em meio à esperança de que a nova experiência lhe proporcione uma maior oportunidade de se desenvolver e se destacar de forma mais expressiva.