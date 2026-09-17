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imago-sport-1078840121.jpgAnadolu Agency
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A estrela da Tunísia se aposenta da seleção após 3 participações em Copas do Mundo

E. Skhiri
Tunísia
Colônia
Tunísia

Elyes Skhiri, estrela do Colônia, da Alemanha, anunciou a aposentadoria da carreira internacional pela seleção da Tunísia.

Em sua conta no Instagram, Skhiri disse: "Chegou o momento de anunciar o fim da minha carreira internacional".

E acrescentou: "Vestir esta camisa e representar minha pátria foi motivo de grande orgulho e honra. As emoções, os momentos de participação e todas essas lembranças permanecerão gravadas na minha memória".

E prosseguiu: "A oportunidade de representar a Tunísia nas maiores competições do futebol, participando de 4 edições da Copa Africana de Nações e de 3 Copas do Mundo, é um grande privilégio que enfeitará minha carreira para sempre".

Skhiri destacou: "Vivemos grandes conquistas e momentos de alegria juntos, mas também vivemos derrotas duras e decepções que continuarão sendo os momentos mais dolorosos e difíceis da minha carreira esportiva".

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E ressaltou: "Minha dedicação, minha lealdade e meu respeito ao longo de todos esses anos foram sem limites em relação à nossa seleção tunisiana. Desejo o melhor a todos os meus companheiros de equipe, à comissão técnica e aos membros da Federação Tunisiana no futuro, e que todos conquistem grandes vitórias, para presentear o povo tunisiano com a alegria e o orgulho que ele merece".

Ao mesmo tempo, a conta da Federação Tunisiana no Instagram enviou uma mensagem de agradecimento a Skhiri, na qual escreveu: "Obrigado, Elyes Skhiri, por tudo. 11 anos de lealdade, sacrifício e orgulho pela bandeira nacional. Águia da Tunísia para sempre".

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